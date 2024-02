L’Europe va faciliter les paiements instantanés sans frais supplémentaires

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Bruxelles vient de donner son feu vert et il sera possible, dès 2025, de payer de manière instantanée, via sa banque, dans tous les pays de la zone euro, sans frais supplémentaires.

C’est un nouveau règlement qui a été adopté, lundi 26 février, au niveau politique et qui entrera en vigueur au plus tard à l’automne 2025. Le Conseil de l’Union européenne, qui réunit les 27 États membres, a approuvé un projet qui avait été validé début février par le Parlement. Le texte va contraindre les banques à proposer à leur clientèle, aux particuliers et aux entreprises, un service de virement en moins de dix secondes entre les différents pays d’Europe, pour des transactions uniquement en euros.

Ce service de paiement instantané sera disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept et toute l’année sans exception de date, fêtes, jours fériés, etc. Cerise sur le gâteau : si frais, il devait y avoir, ils ne devront pas être plus élevés que ceux en vigueur actuellement pour les virements traditionnels.

Un service aujourd'hui facturé

Dans de nombreux pays, dont la France, les virements classiques – lorsqu’on procède à un virement de banque à banque – nécessitent un délai d’une journée ou deux, et ils sont gratuits. Mais dans le cas d’un virement instantané, le service est généralement facturé et, dans certains cas, finalement assez nombreux, impossibles pour des paiements transfrontaliers. Tous ces freins vont donc être levés pour simplifier la vie des particuliers, mais surtout des entreprises dont les factures seront honorées plus facilement et dans des temps raisonnables.

Bruxelles poursuit deux objectifs. Tout d'abord, aider les sociétés de paiement européennes à concurrencer les Américaines Visa et Mastercard. Mais également, sans le dire, se doter d’un moyen de lutter contre les fraudes aux moyens de paiement, notamment l’utilisation frauduleuse des chèques. Selon la Banque de France, l’ensemble des fraudes aux moyens de paiement dans l'hexagone a augmenté de 17% en volume et plus de 5% en valeur sur le seul premier semestre de 2023, ce qui représente entre 600 millions et un milliard d’euros de préjudice.