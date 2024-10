Industrie : Tupperware sauvé de la faillite, la boîte reste ouverte

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h52

C’est une heureuse perspective qui s’ouvre pour le groupe américain, déclaré en faillite au mois de septembre, après des années de difficultés et plombé par une dette d’environ 650 millions d’euros remboursable à des taux d’intérêt prohibitifs de 9 à 10%. La direction de l’entreprise fondée en 1946 par le chimiste américain Tuper avait mobilisé une armée de conseillers financiers pour trouver une solution. C’est chose faite et l’opération devrait être finalisée d’ici la fin du mois d'octobre.

Tuperware s’est engagé notamment à vendre la propriété intellectuelle de la marque au groupe d’investisseurs – des fonds américains – qui rachètent la dette. Les produits Tupperware vont donc pouvoir continuer à être fabriqué et les clients continuer de les acheter via des conseillers, des sites de commerce en ligne et différents partenaires sur les principaux marchés mondiaux.

Le plastique banni

Les réunions à domicile vont évoluer. Ateliers de démonstration, recettes culinaires et petits cadeaux... les habitudes ont changé, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux. Bien avant l’envolée du coût des matières premières et l’inflation qui ont renchérit le prix des articles et freiné les ventes, Tupperware souffrait d’un déficit d’image restée, effectivement, sur les réunions d’antan, entre ménagères, à la maison. Face à cela, la concurrence s’est accentuée (Curver, Rubbermaid, PamperedChef.com, etc.)… sans parler de la matière plastique qui est de plus en plus bannie des processus de production, ce qui a contribué aussi largement au déficit d’image : la question écologique, même si Tupperware a évolué sur la matière première.

Fini le recours au polyéthylène. Le polycarbonate est remplacé par le polyester thermoplastique qui présente des propriétés semblables, mais sans trace de bisphénol A. Des efforts coûteux qui ont failli faire couler la marque. Tupperware avait arrêté de produire en France en 2018 dans son usine de Joué-les-Tours (en Indre est Loire), mais grâce au plan de sauvetage, le groupe éviter la faillite, la "boîte" reste ouverte.