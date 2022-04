Industrie : l’innovation française à la pointe malgré la crise

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

La France est le deuxième pays le plus innovant d’Europe. C’est ce qui ressort du classement 2021 de l’Office européen des Brevets, publié mardi 5 avril

Malgré la pandémie de Covid-19, l’innovation française est restée dynamique l’an dernier avec le dépôt de 10 500 demandes de brevets. L’hexagone conserve ainsi sa deuxième place derrière l’Allemagne qui a déposé près de 26 000 demandes. La Suisse occupe la troisième place du podium avec quelque 8 400 dépôts de brevets.

Les transports demeurent la branche la plus à la pointe. Arrivent ensuite les technologies médicales, le numérique et l’audiovisuel. Point d'honneur : alors qu’on ne cesse de déplorer la crise de production de composants électroniques, les semi-conducteurs sont un domaine dans lequel la France s’illustre grâce au CEA. Le Commissariat à l’énergie atomique est en effet le seul acteur européen dans le Top 5 du secteur selon l’Office européen des Brevets. L’organisme de recherche français se classe précisément quatrième derrière le coréen Samsung, l’américain Intel et le taïwanais TSMC.

Les entreprises françaises plus innovantes

Le motoriste d'avions et de fusées Safran est le grand vainqueur. Il occupe la première place des innovateurs tricolores avec 540 demande de brevets (+27% sur un an), le CEA est deuxième, l’équipementier automobile Valeo troisième. Suivent : Sanofi (5e) ; Thales (6e), Renault (7e) et Michelin (9e).

L’Île-de-France reste en tête du classement, elle est deuxième au niveau européen derrière la Bavière. Arrive ensuite la région Rhône-Alpes. À noter le grand retour de l’Occitanie qui détrône Provence-Alpes-Côte-d’Azur et prend la troisième place. Ce résilience de l’innovation française en Europe malgré la crise, mais la concurrence est de plus en plus forte, notamment de la part des Asiatiques.