Guerre en Ukraine : Bercy taille dans le budget des ministères pour financer son plan de résilience économique

Les ministres des Finances et des Comptes publics appellent l’ensemble des membres du gouvernement à la solidarité. Il s'agit d'alimenter le plan supplémentaire que l'État a décidé de débloquer pour soutenir les entreprises déjà échaudées par la pandémie, et assurer l’accueil des réfugiés ukrainiens. Bercy, –comme l’on dit pour désigner les ministères financiers– est en train de peaufiner un projet de décret qui sera publié, normalement, début avril. Le texte prévoit la mobilisation de près de deux milliards d’euros de réserves de précaution de différents ministères pour contribuer aux six milliards du plan de résilience.

Le ministère des Armées sera mis à contribution comme les autres, en ce qui le concerne à hauteur de 346 millions d’euros. Un peu plus de 200 millions de crédits affectés à l’équipement des forces seront ainsi annulés, idem pour près de cinquante millions normalement affectés au soutien de la politique de défense comme les systèmes d’information.

Tout le monde ne l’entend pas de cette oreille

N’est-ce pas paradoxal de rogner sur le budget des Armées alors que la guerre est à nos portes ? Les services de la ministre Florence Parly tiennent à relativiser et rassurer. 346 millions d’euros ponctionnés sur un budget global des Armées qui s’élève à 41 milliards, c’est limité. D’autant que cet ajustement budgétaire est temporaire et sans impact sur les opérations et les investissements, assure le ministère concerné.

Les oppositions font entendre leur voix. Pour certains, l’amputation du budget de la Défense, aussi minime soit-elle, est un mauvais signal au moment où le monde entier fait l’inverse. Normalement, les crédits annulés doivent être rétrocédés en juillet mais la majorité parlementaire qui sera issue des législatives, après la présidentielle, ne sera pas légalement tenue de rendre l’argent.