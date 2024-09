Go Entrepreneurs : Lyon accueille le plus grand salon de la création d’entreprises

Un million et demi de sociétés ont vu le jour en 2023, selon l'Insee. Même si quelques nuances existent, la création d’entreprises se porte plutôt bien en France. Une tendance à confirmer, jeudi, au salon Go Entrepreneurs, un événement "Les Échos" / "Le Parisien", en partenariat avec franceinfo.

Go Entrepreneurs, le rendez-vous de la création d’entreprises, se tient jeudi 26 septembre à La Sucrière à Lyon. Un événement Les Échos / Le Parisien en partenariat avec franceinfo. Selon l’Insee, les Français ont créé l’année dernière près de deux fois plus d’entreprises qu’il y a dix ans. Un million et demi de sociétés ont vu le jour en 2023, contre 560 000 en 2013. Mais ce dynamisme cache des disparités encore très fortes touchant les femmes et les jeunes créateurs issus des quartiers populaires.

Les micro-entrepreneurs, ou autoentrepreneurs (statut créé en 2008) représentent 63% des créations de sociétés en France, ce qui permet à notre pays de franchir la barre symbolique du million d’entreprises créées pour la troisième année consécutive. Dans les détails, seize millions de Français se sont inscrits l’année dernière dans cette dynamique entrepreneuriale, mais les femmes n’y ont contribué qu’au tiers – 28% précisément –, stable depuis 2016.

Appétit entrepreneurial

Selon un baromètre établi par la Banque publique d’investissement Bpifrance, le premier élément invoqué est la volonté d’indépendance. Ne pas dépendre d’un patron, mais être son propre patron et gagner en liberté. L’obstacle financier n’est pas considéré comme insurmontable : près de quatre créateurs d’entreprise sur dix ont démarré leur activité sans y consacrer d’importants moyens financiers, avec dans bien des cas moins de 1 000 euros de capital.

C’est à ces créatrices et créateurs d’entreprise que s’adresse le salon Go Entrepreneurs. L'événement rassemble 250 professionnels avec qui discuter, 120 conférences et ateliers, 10 000 visiteurs sont attendus. Une boîte à outils et de nombreux contacts pour monter son projet ou faire un bilan, peser le pour et le contre, avant et après la création.