Cryptomonnaie : porté par l'élection de Donald Trump le cours du bitcoin s'envole

Le cours du Bitcoin s'est envolé à l'unisson du dollar. La première devise numérique par capitalisation a dépassé, dimanche 10 novembre, les 80 000 dollars pour la première fois de son histoire. Pendant la campagne électorale, Donald Trump n’a cessé de vanter les mérites de cette monnaie électronique. Le républicain, élu mercredi 6 novembre 47e président des États-Unis, s’est même engagé à faire de son pays "la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies". Donald Trump a pris le contrepied du gouvernement Biden, partisan d’une stricte régulation de ce secteur controversé.

À défaut d’être une monnaie en espèces, sonnantes et trébuchantes, les cryptomonnaies comme le bitcoin, l’ether ou le BNB, que l’on achète en ligne, sont très vite apparues comme des monnaies alternatives aux devises officielles des États souverains. Une manière pour certains de s'affranchir ou contourner le dollar ou l'euro pilotés par les grandes banques centrales.

Des variations importantes de leur valeur

Souvent considérées comme objets ou moyens de contestation de l’ordre monétaire établi, ces devises numériques sont en réalité des cryptoactifs spéculatifs aux variations potentiellement dangereuses. Le bictoin est susceptible de plonger du jour au lendemain. On peut certes gagner beaucoup, mais aussi perdre énormément en quelques minutes. Selon la Banque centrale européenne, environ cinq millions de Français utilisent aujourd’hui des cryptoactifs, mais seuls 150 000 sont déclarés à la Direction générale des finances publiques. D’où la volonté du gouvernement, et des autorités monétaires, d’y voir plus clair. Les Français sous-déclarent-ils leurs placements dans ces actifs virtuels ? Pourquoi si peu de déclarations au Fisc ? Aujourd’hui, seuls les gains réalisés sur des transactions avec des cryptos doivent être impérativement déclarés.

Le portrait dressé par l’Autorité des marchés financiers des investisseurs dans les cryptoactifs en France est le suivant. Ils sont à 70% des hommes et majoritairement des jeunes, 57% ont moins de 35 ans et les 18-24 ans représentent 24% des investisseurs, ce qui pousse régulièrement les autorités financières, dont la Banque de France, à mettre en garde contre les dangers de placer son épargne dans les cryptoactifs non régulés avec tous les risques possibles.