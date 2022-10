Consommation : les Français plébiscitent les marques distributeurs

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

À cause de la hausse des prix, les consommateurs font de plus en plus attention à leurs dépenses et ils se tournent vers les marques de distributeurs.

On les appelle souvent par leurs initiales, les MDD (marques de distributeur). Ce sont tous ces produits que les enseignes commercialisent sous leur propre label. Simpl pour Carrefour, Paturages ou Top budget, pour Intermarché, Eco+ chez E. Leclerc, etc. Dans les rayons alimentaires, on trouve désormais des MDD pour presque tout : les produits laitiers, les gâteaux, les conserves, les plats cuisinés. Elles sont en bonne place à côté des marques habituelles, comme Nestlé, Danone, Barilla ou autres.

Ces derniers mois, ces produits de distributeurs ont vu leurs ventes s’envoler, sur le seul mois de septembre, ces ventes ont progressé de 12%. Il faut dire que les MDD sont nettement moins chères, 25% de moins en moyenne que les marques classiques. Cela tient à des emballages simplifiés au maximum, l’absence de pub, de marketing.

Avec une inflation qui s’envole dans l’alimentaire, ces marques sont plébiscitées. Les grandes surfaces les mettent de plus en plus en valeur. Vous l’avez peut être remarqué, mais il y a de plus en plus de MDD dans les rayons, au point qu’aujourd’hui, cela représente près d’un tiers des ventes des grandes surfaces. Les enseignes mettent en avant ces produits pour fidéliser ou même attirer les clients. Notamment ceux qui sont tentés d’aller chez les concurrents, dans les supermarchés type discounters comme Aldi, Lidl, etc.

Des produits parfois meilleurs

On part souvent de l’idée qu’en prenant ces produits premier prix, on va y perdre côté santé, mais le magazine UFC-Que choisir vient de passer au crible plusieurs produits MDD de consommation courante, des confitures, gâteaux, de la saucisse sèche et les résultats sont surprenants puisqu’ils estiment que ces produits peuvent même être meilleurs d’un point de vue nutritionnel.

[#Pouvoirdachat] A la Une du dernier Que Choisir aujourd'hui en kiosque : que valent les produits premiers prix par rapport à leurs équivalents de marque ?

A retrouver également en ligne https://t.co/RYkzGgp2q8#MDD #distribution #inflation pic.twitter.com/MSj2xBzvDR — UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir) October 20, 2022

À condition bien sûr toutefois de bien regarder les étiquettes. Il y a différentes gammes au sein même de ces marques distributeurs, avec des niveaux de qualité qui vont croissants. Sachant que ces MDD font aussi du bio, ou des produits dits du terroir.