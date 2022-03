Automobile : Tesla va démarrer sa "méga-usine" en Europe

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Tesla vient de recevoir l’agrément final pour lancer la production dans sa première "méga-usine" européenne située près de Berlin. Après de nombreuses péripéties administratives, son patron milliardaire Elon Musk vient de décrocher l’autorisation auprès des autorités de Brandbourg. Faute de permis de construire, Tesla avait engagé les travaux il y a deux ans sur la base d’autorisations provisoires. L’usine n’attendait plus que le précieux sésame pour démarrer officiellement la production et ainsi voir ses premières voitures sortir des chaînes à la fin du mois de mars.

Le site s’étend sur 300 hectares, 3 000 personnes y ont déjà été recrutées et, à terme, l’usine géante devrait compter 12 000 salariés. En régime de croisière, 500 000 véhicules seront fabriqués sur place chaque année – les Tesla Model Y, des SUV 100% électriques – ce qui permettra au constructeur américain d’augmenter sa capacité de production et répondre à la demande croissante qui se traduit aujourd’hui par des retards de livraison allant jusqu’à six mois.

Renforcement de la concurrence dans le secteur automobile en Europe

L’arrivée de Tesla au royaume de Mercedes et Volkswagen apparaît comme un électrochoc pour l’industrie automobile allemande. D’autant plus au moment où les deux constructeurs nationaux investissement, eux aussi, massivement dans la voiture électrique. Mais les allemands ne sont pas effrayés par la compétition. L'arrivée de Tesla va donner un coup d’accélérateur aux ambitions des uns et des autres à travers de nouveaux investissements. Un seul exemple : Tesla peut fabriquer une voiture électrique en dix heures contre plus de trente heures pour Volkswagen. Volkswagen et les autres, en Allemagne et ailleurs, vont mettre les bouchées doubles. Cela s’appelle l’émulation.