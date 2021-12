ArianeGroup va développer son propre lanceur de fusées récupérable

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Bruno Le Maire était lundi 6 décembre en visite à Vernon, en Normandie, sur le site d’ArianeGroup où sont testés les moteurs des fusées Ariane. "L’Europe a manqué le virage du lanceur réutilisable, nous n’y avons pas cru. Nous avons pris du retard par rapport à nos partenaires américains, notamment SpaceX… il faut le rattraper" a dit Bruno Le Maire. Péché avoué à demi pardonné, il est temps de mettre les bouchées doubles face au milliardaire Elon Musk qui a récemment permis à notre spationaute Thomas Pesquet de partir pour et revenir de la station spatiale internationale.

Pour faire simple, un lanceur récupérable, c’est le module qui propulse les capsules spatiales ou les satellites pour les placer en orbite. Au lieu de servir une fois en retombant généralement à la mer, il redescend sur Terre comme il l'a quittée, et peut ainsi être réutilisé pour d’autres missions. Ces lanceurs répondent à la montée en puissance de la mise en orbite de petits satellites de moins de 500 kg. Un marché civil sur lequel s’est rapidement positionné l’américain SpaceX d’Elon Musk, aidé par les budgets de la Défense des États-Unis.

L'enjeu de la compétitivité

Sans le dire, l'Europe doit trouver une alternative à Ariane 6, le nouveau lanceur européen qui n’a pas encore pris son envol. Modèle visiblement déjà dépassé, trop coûteux pour gagner des clients face à la concurrence internationale. Développer un lanceur récupérable et réutilisable permet de réduire les coûts. De là à considérer le programme Ariane 6 comme mort-né, n'exagérons rien. "L'Europe n'a plus le choix, elle doit proposer à ses clients des lancements bien moins chers que ceux proposés aujourd'hui" dit le directeur général du Centre d'études et de prospective stratégique, Loïc Tribot La Spière. Arianespace doit gagner en compétitivité pour assurer l'avenir de la filière spatiale européenne.