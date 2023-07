Ä quoi vont ressembler les futurs billets de la zone euro ?

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

La Banque centrale européenne (BCE) lance une consultation citoyenne : tous les habitants peuvent donner leur avis sur le design des futurs billets.

Oiseaux, fleuves, mains... Jusqu'à la fin août, vous pouvez répondre à cette enquête sur le site de la BCE et vous prononcer sur le graphisme, les motifs des futurs billets. L'idée de la Banque centrale, 20 ans après la mise en circulation des premiers euros, c’est que les prochains billets parlent davantage aux citoyens, et notamment aux plus jeunes.

Plus, en tout cas, que les motifs actuels, car, aujourd’hui, comme les États membres n'ont jamais réussi à se mettre d’accord sur une sélection de grandes figures incarnant l'histoire du Vieux Continent, les billets montrent des ponts, des constructions neutres, pas vraiment incarnées, ce qui donne des coupures un peu froides.

Sans compter que, selon certains experts, ces images-types sont plus faciles à imiter et à reproduire. Il y a donc aussi un enjeu de sécurité à refaire le design et à choisir ce qu’on mettra sur ces futurs billets. La BCE vous propose donc de choisir entre différents thèmes : des oiseaux, des fleuves sillonnant l‘Europe, ou des mains représentant l’Union. Sachant qu’il faudra attendre 2030 pour que ces nouveaux billets soient émis.

Il y a de moins en moins de billets en circulation

Avec le Covid, on a eu tendance à beaucoup plus payer via la carte bleue pour éviter les risques de contamination. Il n’empêche que le cash reste encore très important puisqu’on l’utilise dans près de 60% des transactions. En période de crise, les banques remarquent que les Européens épargnent des espèces.

La Banque centrale travaille sur son projet de création d’une monnaie numérique : elle veut mettre au point une solution de paiement en ligne unique. Un euro plus universel, accessible à tous les résidents de la zone avec lequel on pourrait payer ses achats, faire des transactions financières via le smartphone par exemple.

Mais cela ne remplacera pas les billets existants, cela viendrait en plus. Si la BCE veut avancer sur cet euro numérique, c’est aussi pour concurrencer les possibles monnaies privées sur lesquelles les géants du web travaillent essentiellement. Il y a donc un enjeu très important de souveraineté nationale. Cette monnaie numérique européenne pourrait voir le jour d’ici trois, quatre ans.