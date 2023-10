Une trentaine de cas autochtones de dengue en France métropolitaine depuis le début du printemps

Les moustiques tigre ont encore frappé en France métropolitaine. Depuis le 1er mai, ils ont transmis 36 fois la dengue à des personnes qui n’avaient jamais voyagé.

Temps de lecture : 2 min

Il faut différencier les cas autochtones et les cas importés. "Importés", il s’agit de voyageurs qui reviennent en France malades de la dengue, 1 350 cas cette année, un nombre multiplié par cinq en un an. Ces cas importés sont de plus en plus nombreux parce que la dengue est partout. Ces personnes rentraient pour la plupart des Antilles, où sévit une très forte épidémie, mais aussi d’Amérique, d'Afrique et d'Asie.

Concernant les 36 cas "autochtones" recensés par Santé publique France, il s’agit de Français contaminés par la dengue sans avoir voyagé. Si on exagérait, on pourrait dire qu'ils n'ont peut-être même pas bougé de leur canapé. Ils se sont fait piquer par un moustique-tigre infecté après avoir ponctionné une personne malade.

L'année dernière avait été une année exceptionnelle, avec 65 cas autochtones recensés. La saison 2023 n'est pas terminée. Avec des températures encore élevées pour un automne, les moustiques tigres restent actifs et pourraient encore contaminer en métropole. Faut-il s'inquiéter de la dengue ? Les personnes contaminées par la dengue sont souvent asymptomatiques. Mais dans de rares cas, la maladie qui provoque de fortes fièvres et douleurs peut tuer. Un enfant de 9 ans est récemment décédé en Martinique.

Un cas en Île-de-France, une première aussi au nord de l'Europe

Ce qu’il faut retenir, c’est plutôt l’expansion du moustique-tigre en métropole, implanté désormais dans 71 départements. Seuls des bouts de Bretagne, Normandie et des Hauts-de-France restent épargnés. Jusqu’à présent, il était habituel de compter des cas autochtones de dengue dans le sud, en PACA et en Occitanie. Mais pour la première fois, il y a quelques semaines un cas de dengue autochtone a été recensé en Île-de-France, à Limeil-Brévannes.

Jamais dans toute l’Europe, un cas n’avait été recensé aussi au Nord. Cela est donc la confirmation qu’avec le réchauffement climatique, bientôt tous les Français de métropole seront théoriquement menacés par la dengue. Et menacés également par d’autres maladies, puisque le moustique-tigre est aussi vecteur du chikungunya et zika.