Une alimentation saine dans l'enfance permet aux seniors de préserver leur santé cognitive

Des chercheurs de l'université du Massachusetts ont étudié le lien entre performance cognitive à 70 ans et alimentation tout au long de la vie. Les résultats, publiés lundi 1er juillet dans la revue EurekAlert, sont sans appel. Une alimentation saine dès l’enfance est statistiquement liée à une bonne santé cognitive à l'âge de 70 ans. Quelque 93% des personnes ayant une alimentation équilibrée depuis l’enfance ont a 70 ans, une mémoire de travail, une vitesse de traitement et d’analyse des informations dans la moyenne ou au-dessus. Elles présentent aussi plus rarement des signes de démence. Inversement, chez les personnes ayant une alimentation de mauvaise qualité tout au long de leur vie, seules 8% conservent des capacités cognitives plus élevées que la moyenne à 70 ans.



Les participants, qui ont un cerveau en meilleure forme à 70 ans, ont eu tendance à manger davantage de légumes verts, de fruits frais crus, de céréales complètes et à consommer en général, moins de sel ou de produits gras tout au long de leur vie. Ce régime alimentaire riche en antioxydants, maintient la santé des cellules et la circulation sanguine dans le cerveau. Il se trouve que de bonnes habitudes dans l'enfance ont tendance à persister a l'âge adulte. Ici les chercheurs ont eu la chance de pouvoir travailler sur une cohorte de 3000 d’adultes britanniques dont le suivi a commencé en 1946, alors qu'ils n'avaient que 4 ans. Tout au long de leur vie, ces volontaires ont rempli des questions sur leur alimentation, leur santé et réalisé des tests cognitifs.

Un régime alimentaire sain est bénéfique quelque soit l'âge



Si on commence à prendre de bonnes habitudes alimentaires plus tard, à 40 ou 50 ans, les bénéfices sont aussi visibles sur le cerveau. Cette fois-ci, c'est une étude réalisée par une équipe de Harvard, portant sur 100 000 personnes, qui le dit. Elle vient aussi d'être présentée lors du congrès de nutrition de Chicago et elle indique que les personnes qui s'efforcent de suivre un régime alimentaire sain, même à partir de 40 ans seulement, ont entre 43% et 84% de chances supplémentaires d'être en bonne santé physique et mentale à 70 ans, par rapport à ceux qui gardent de mauvaises habitudes. Pour vieillir en bonne santé, revoir le contenu de son assiette, présente toujours un intérêt même si on commence sur le tard.