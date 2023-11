Tri des déchets : Il ne faut pas jeter les sacs plastique biodégradables dans le compost, rappelle l'Anses

Le texte visant à verdir les emballages dans l'Union européenne doit être discuté mercredi 22 novembre au Parlement, alors que nous sommes en pleine semaine européenne de réduction des déchets. Dans ce contexte que l’Agence nationale de sécurité sanitaire, l’Anses, rappelle un principe de précaution : il ne faut pas mettre de plastique même biodégradable dans le compost. Ce n’est pas une bonne idée.

Il est vrai que certaines mentions comme emballage “100 % biodégradable”, ou "plastique compostable" voire encore "matière biosourcée" incitent à le faire, mais la prudence reste de rigueur car, la dégradation totale de ses matériaux n’est pas garantie dans les conditions d’un compost domestique, rappelle l’agence sanitaire sur son site internet. Même si certains sacs plastique, peuvent donner l’impression d’être décomposés par des micro-organismes, des résultats de tests que l’Anses avait déjà publiés il a quelques mois, montrent qu’il peut rester dans le compost des débris de plastique, d’une taille supérieure à deux millimètres. Autant de matière qui peut ensuite polluer les sols lorsque le compost est répandu dans le jardin.

Les appellations "plastique compostable” sont indiquées à tort, sur certains emballages parce qu’il existe deux filières de compost qui répondent à des normes différentes. Le compostage domestique à température ambiante au fond du jardin et le compostage industriel qui se fait à 55 degrés et qui est plus efficace. Mais comme cette différence n’est pas toujours explicite sur les labels. Même les sacs dits biodégradables sont à jeter dans la poubelle des plastiques, nous rappelle l'Anses, de façon à âtre recyclé ou composté industriellement.

Le tri des biodéchets

Cette recommandation est importante, car même si aujourd’hui tous les Français n’ont pas le réflexe du compost, ce geste va se généraliser en France à partir du 1er janvier prochain. La France va à son tour passer au tri des biodéchets, en application d’une directive européenne et de la loi antigaspillage de 2020. En clair nous aurons tous une nouvelle poubelle pour jeter les épluchures, les restes alimentaires, les coquilles d’œufs, le marc de café, etc... Nous en produisons chacun, par an, 83 kilos de ces biodéchets biodégradables, et qui contiennent beaucoup d’eau. Il est aberrant de les brûler dans des incinérateurs.

À l’avenir, ils seront ainsi valorisés en compost ou en biogaz. La date butoir officielle, c’est le 1er janvier prochain, mais le temps que les communes mettent en place leur filière de collecte, 40% des Français seulement devraient être concernés des 2024, par ce tri obligatoire des biodéchets.