"Sephora kids” : les crèmes anti-âge prisées des adolescentes sont trop agressives pour les jeunes peaux

Des pré-adolescentes de moins de 14 ans, surnommées “Sephora kids”, accros aux produits de beauté, se filment sur les réseaux sociaux en train d’appliquer généreusement sur leur visage des couches successives de crèmes antirides, gel anti-cernes, des sérums repulpant ou matifiant… Ce phénomène a été popularisé aux États-Unis, et il débarque également en France. On peut s’en rendre compte en tapant "skincare routine", rituel pour la peau, dans un moteur de recherche .

Ces produits sont en réalité destinés à des adultes. À l’adolescence, anti-rides ou anti-poches sous les yeux ne sont pas vraiment utiles. Ce sont des produits conçus pour des peaux matures . Au contraire, ils peuvent déclencher des irritations cutanées, surtout s'ils contiennent des principes actifs comme de l’acide glycolique, du rétinol, où certaines formes d’acide hyaluronique, souligne le docteur Marie Jourdan, dermatologue à Paris. Sur une peau jeune, ces substances agressent l’épiderme, et peuvent déclencher des rougeurs, voir des brûlures.

Certains conservateurs ou parfums peuvent également être mal tolérés par des peaux fragiles et déclencher des allergies de contact. Même si le marché des cosmétiques est très réglementé : utiliser ces produits sur des peaux adolescentes est un mésusage.

Les adolescentes veulent prendre soin de leur peau

Pour les dermatologues, à l’adolescence, il est possible de prendre soin de sa peau avec une simple crème hydratante et une protection solaire en été, et éventuellement avec un traitement contre l’acné si besoin . À cet âge, c'est suffisant. Il faut rappeler aussi que certains produits cosmétiques contiennent aussi des substances classées comme perturbateurs endocriniens. Ils peuvent interférer avec le système hormonal. Ils sont soupçonnés d’influencer la croissance, le neurodéveloppement, ou encore la fertilité. Superposer de façon quotidienne des couches de cosmétiques dès l’adolescence peut entraîner un effet cocktail dont on ne connaît pas les conséquences à long terme.