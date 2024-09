Santé : soigner les problèmes de vue des personnes âgées semble bénéfique pour prévenir les cas de démence, selon une étude

Détecter et soigner les problèmes de vue chez les personnes âgées pourrait aider à prévenir un cas de démence sur cinq, indiquent des chercheurs américains, dont les travaux viennent de paraître jeudi 5 septembre dans la revue scientifique en ligne JAMA Network. Ces chercheurs ont analysé les fonctions visuelles et cognitives de plus de 2700 personnes âgées de plus de 65 ans. Leurs résultats indiquent que 19% des cas de démence peuvent être attribuables à des problèmes de déficience visuelle, qu’il s’agisse de difficultés à distinguer les contrastes de lumière ou de couleur, à voir de près ou dans une moindre proportion à voir de loin.



Comment le fait de voir moins bien peut-il influencer l’apparition de démences ? Le lien de cause à effet n’est pas clairement établi, mais il y a deux hypothèses. Soit, les problèmes de vue font que ces personnes âgées se lancent moins que la moyenne dans des activités dont on sait qu’elles protègent le cerveau du vieillissement comme la lecture, des activités sociales ou physiques, ou des sorties culturelles. Soit, il existe un processus de dégénérescence, qui se manifeste d’abord par des problèmes oculaires et qui peut déboucher parfois sur une démence. Dans tous les cas, le dépistage précoce des troubles visuels, contribue à une meilleure prise en charge médicale pour retarder le vieillissement du cerveau, indiquent les auteurs de l'étude. D’autant que 90 % des déficiences visuelles sont corrigibles.

Différents facteurs de risque

Avoir une bonne ou une mauvaise vision joue donc un rôle dans les troubles cognitifs dus à l'âge, mais avoir une mauvaise audition peut aussi jouer. On trouve aussi effectivement, parmi ces facteurs qui augmentent le risque d'apparition de démence, la perte d’audition, quand elle n’est pas traitée, le manque d’activité physique, l'excès de cholestérol, l’hypertension, le surpoids, le tabagisme ou l'excès d’alcool. De façon générale, la prévention peut jouer un grand rôle dans la vitesse d'apparition de troubles cognitifs liés à l'âge. Des chercheurs en neurosciences ont publié une vaste synthèse dans la revue médicale The Lancet cet été. Ils ont établi qu’environ 45% des cas de démence pourraient être évités ou retardés en agissant sur 14 facteurs de risque à différents stades de la vie.