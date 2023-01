Santé : on constate moins de dépressions chez les pères ayant bénéficié du congé paternité

Du lundi au vendredi à 6h55, 8h21 et 11h24

Un père sur dix déprime avec une différence entre ceux qui prennent un congé paternité et ceux qui n'en prennent pas.

Deux semaines de congé de paternité semblent limiter le risque de dépression chez les jeunes papas après une naissance. C’est ce qu’ont constaté des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), en étudiant le vécu de 10 000 couples. Car même si une naissance est un heureux événement, la survenue d'une dépression chez l'un des parents dans l'année qui suit la naissance est assez fréquente.

Le changement de rythme, de vie sociale, un stress médical parfois, peut fragiliser psychologiquement le couple. Les mères (qui vivent par ailleurs des bouleversements hormonaux) sont plus touchées que les pères : près de deux sur dix sont concernées par la dépression post-partum. On le sait moins : un père sur dix déprime également mais avec donc visiblement, une différence entre ceux qui prennent un congé paternité et ceux qui n'en prennent pas.

Ce risque de dépression diminue de façon significative avec le congé paternité. Les chercheurs se sont intéressés ici à la situation des pères deux mois après la naissance. Ils ont constaté que le risque de dépression post-partum est réduit de 21% chez les pères ayant pris deux semaines de congé paternité (les deux tiers des pères étaient dans ce cas-là) et il est même réduit de 15% chez ceux qui n'avaient pas encore pris leur congé, mais avaient l’intention de le faire dans les quatre mois suivant la naissance.

Être père : une reconnaissance sociale

Il y a plusieurs facteurs sur ce meilleur moral des pères en congés nous a expliqué Maria Melchior, directrice de recherche à l’Inserm. D’abord ce congé contribue à une relation affective plus forte avec l'enfant dès les premières semaines après la naissance. par ailleurs, bénéficier d’un congé rémunéré est aussi une reconnaissance sociale de son nouveau rôle, ça aide à la transition. La présence du père favorise également souvent l'ambiance familiale, en réduisant certaines tensions liées au nouveau rythme ou au manque de sommeil.

En revanche, le fait que le père s’arrête 15 jours ne semble pas réduire le risque de dépression chez la mère, peut être parce que cette durée est trop courte avancent les chercheurs. Des chercheurs qui vont creuser le sujet car le congé paternité créé en 2002 en France, et d’une durée initiale de 11 jours a été allongé à 25 jours en 2021, ce qui a pu logiquement renforcer encore son effet positif.