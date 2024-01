Santé : la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu'à fin février

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est prolongée d’un mois . Mardi 30 janvier, toutes les régions françaises sont actuellement touchées par l'épidémie. Dans un contexte de circulation élevée des différents virus respiratoires, les autorités sanitaires ont choisi de prolonger la campagne de vaccination jusqu’au 29 février.

Les personnes à risque qui sont âgées 65 ans et plus ou souffrant d'une affection cardiaque, respiratoire, hépatique, d'obésité ainsi que les femmes enceintes ont donc un mois supplémentaire pour bénéficier de cette injection prise en charge par l’Assurance maladie. Attention à ne pas trop tarder quand même, car l’effet protecteur du vaccin n'apparaît qu’au bout de 15 jours. Selon le dernier bilan de Santé publique France, toutes les régions ont désormais dépassé le seuil épidémique y compris la Bretagne et la Normandie qui y échappaient encore jusqu'à la semaine dernière.

Quelle efficacité pour le vaccin ?

La souche grippale de type A/ H1N1, qui circule actuellement de façon majoritaire, se trouve dans le vaccin saisonnier, donc c’est plutôt une bonne nouvelle. Mais la vaccination est loin d'être un bouclier absolu car rappelons que le taux d’efficacité du vaccin saisonnier varie de 40 à 60% seulement selon les tranches d'âge, et les souches en circulation. Même si la vaccination ne permet pas toujours d’éviter la grippe, elle a le mérite de réduire le risque de complications graves ou de décès. Elle permet ainsi selon les estimations du ministère de la Santé, d’éviter chaque année environ 2000 décès chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

En aucun cas le vaccin ne peut provoquer la grippe car il est composé de fractions inactivées de virus grippaux. Il ne contient aucun germe vivant. Pour les années qui viennent, la recherche tente de mettre au point des vaccins encore plus protecteurs, à base d'ARN messager. Plus rapides à fabriquer, ils devraient permettre de mieux s'adapter à l'émergence de nouvelles souches de virus juste avant l'automne, et donc de gagner en efficacité. Les laboratoires Sanofi, Pfizer, et Moderna travaillent sur ce projet de vaccins à ARN contre la grippe. Techniquement, ce n'est pas si simple à mettre au point, il faudra attendre un ou deux ans pour en bénéficier.