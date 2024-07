Regarder du sport à la télé, c’est bon pour le moral

Les JO débutent dans trois trois jours et cette édition 2024 devrait rassembler plus de 4 milliards de téléspectateurs de 160 pays devant leur poste. Des études montrent que regarder du sport à la télé augmente le bien-être et aide à lutter contre la dépression.

Dans le jargon, les scientifiques appellent le fait de regarder du sport à la télévision de "l’engagement sportif passif". L’effet sur le mental n’est pas aussi puissant que celui de faire soi-même du sport, mais il existe bel et bien.

Effectivement, assister à des compétitions en direct depuis son canapé, devant sa télé ou internet, améliore le bien-être mental, réduit les ressentis de solitude, et d'anxiété… Cela a été démontré dans deux vastes études : l’une de l'université de Cambridge, parue l’année dernière et qui portait sur plus de 7 000 hommes et femmes de plus de 16 ans, l’autre japonaise, parue en 2021, qui portait, elle, sur plus de 21 000 personnes âgées.

Émotions et intéractions

Les bienfaits de cet "engagement sportif passif" s’expliquent par les expériences émotionnelles et les intéractions sociales. Tout cela est évidemment vrai également pour ceux qui assistent aux compétitions depuis une tribune. Mais même devant un écran, les auteurs expliquent que le plaisir d’assister à des performances qui sortent du quotidien, le sentiment d’appartenance à un groupe quand on est supporter ainsi que les conversations pendant ou après l'épreuve, tout cela contribue à augmenter le sentiment de bien-être. Et le constat vaut aussi bien pour les spectateurs de foot que de base-ball, de courses, de patinage artistique ou de compétitions de sumo…

Côté athlètes, regarder des compétitions sur écran, permet aussi d’améliorer leurs performances. C’est prouvé. Lors de visionnages de vidéo, les neurones visuo-moteurs s’activent dans la tête des sportifs. Quand un athlète est entraîné pour faire un geste, dribbler avec le ballon, par exemple, le cerveau active dans la tête les neurones impliqués dans cette action. Ça a été démontré par des techniques d’imagerie médicale, cela permet d’enrichir le répertoire moteur du cerveau des d'athlète. Mais pour que cette activation fonctionne, il faut avoir l’habitude de réaliser le geste que l’on observe à l'écran donc l'entraînement vidéo depuis son canapé fonctionne, mais uniquement si on fait aussi des efforts et que l’on transpire un peu à côté.