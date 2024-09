Pour quelles raisons les feuilles des arbres jaunissent-elles à l'automne ?

C'est l'automne, depuis dimanche 22 septembre, et la végétation commence par endroits à changer de couleur, pour nous emmener lentement mais sûrement vers ces agréables tons de jaune, de rouge et d'orange. En automne, les jours raccourcissent. Depuis début septembre, nous perdons quotidiennement quelques minutes d’ensoleillement. Nous avons encore perdu quatre minutes entre dimanche et lundi 23 septembre. Cette baisse de la quantité de lumière reçue par la végétation, pousse les arbres à effectuer moins de photosynthèse. Ils ralentissent leur métabolisme et la chlorophylle, qui est de couleur verte est détruite, pour laisser place à des tanins et pigments, qui colorent les feuilles en rouge, jaune orangé, jusqu'à la mort de la feuille qui prend alors une couleur marron et finit par tomber.

La température ou les réserves en eau jouent aussi. Quand ce jaunissement intervient plus tôt, parfois en août, c’est en raison de fortes chaleurs ou de stress hydrique. Cela n'a pas été le cas en 2024. Les arbres sont encore assez verts, certains continuent même de fleurir en raison de la douceur et des pluies abondantes. Quelque 70% des nappes phréatiques sont au-dessus de leur niveau habituel, indique le dernier bilan du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), les points noirs se situant dans le Roussillon, le Languedoc et certaines zones de Corse. Néanmoins partout en France, avec des journées plus courtes, le feuillage va finir par changer de couleur.

L'action du froid sur les feuilles

Ce mécanisme permet à la végétation d’affronter la baisse des températures, sachant que de toute façon le froid détruit la plupart des feuilles et rend la photosynthèse impossible. Par ailleurs, les biologistes du Muséum d'histoire naturelle expliquent qu'en renouvelant leur feuillage tous les ans, les arbres, se débarrassent aussi de certains champignons parasites, ou insectes indésirables. C'est le ménage d'automne. Il existe aussi des arbres à feuillage persistant. Ceux-là ont des feuilles plus résistantes au froid. Si vous observez des aiguilles de pin, des feuilles d’olivier ou de camélia, elles sont plus épaisses, et recouvertes d’une sorte de vernis qui les protègent de la baisse des températures. Du coup cette végétation a une autre stratégie pour économiser son énergie. Elle conserve ses feuilles pour ne pas avoir à les faire repousser au printemps.