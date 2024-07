Polluants éternels : le TFA présent quasiment partout en Europe dans l'eau du robinet, selon une étude

Nous "buvons" tous les jours des polluants éternels, voilà l’alerte lancée, mercredi 10 juillet, par plusieurs associations européennes du Réseau d’action contre les pesticides (PAN Europe). Leurs analyses révèlent la présence très répandue d’un polluant persistant (le TFA ) dans l’eau potable. TFA, ces trois lettres signifient : acide trifluoroacétique. C’est un produit chimique persistant qui est issu de la dégradation des polluants éternels de certains pesticides ou gaz réfrigérants.

Selon cette étude menée dans 11 pays de l'Union européenne, cette substance est présente dans 94 % des échantillons d’eau du robinet analysés, mais aussi dans 63 % échantillons d’eau en bouteille prélevés. Le réseau européen d’action sur les pesticides, qui est à l'origine de ces analyses, réclame donc l’interdiction des pesticides PFAS pour stopper la pollution à la source.

Les effets de ces TFA sur la santé sont encore mal connus, et peu évalués, mais à ce stade des études ont pointé une toxicité pour le foie et un risque de malformation pour les fœtus, cela a été constaté chez des animaux. Point rassurant, les niveaux de TFA mesurés dans cette étude, semblent rester en dessous des seuils dangereux pour la santé. Pour autant, ces associations dénoncent un risque d’effet cocktail avec d'autres polluants éternels présents ailleurs. Les PFAS représentent une famille de plus de 4000 molécules utiles dans des objets du quotidien pour leurs propriétés antiadhésives, antichaleur, ou imperméabilisantes. Il y en a donc partout, et plusieurs études ont pointé leur toxicité. Pour préserver la qualité de l'eau potable, l'Union européenne a fixé une limite maximale de 500 nanogrammes de polluants éternels par litre à partir de 2026. Le TFA n'a pas été pris en compte pour fixer cette limite, les ONG environnementales réclament donc une adaptation de ce seuil.

Quelle législation en France

En France, la proposition de loi visant à restreindre la vente de produits contenant des polluants éternels se retrouve en suspens depuis la dissolution. Il devait faire l’objet d’un vote en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, après passage au Sénat. L’article-clé de ce texte prévoit d'empêcher à partir du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation et la vente de produits, cosmétiques ou textiles contenant des polluants éternels. L'interdiction des ustensiles de cuisine contenant des PFAS, avait été retirée du texte initial par les députés. La mesure n'a pas été introduite dans le texte à ce stade, malgré les demandes de la gauche.