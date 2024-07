Pendant les vacances, pratiquez la chasse aux "blooms" avec l'Ifremer

Ces "blooms" que l'Institut de recherche sur la mer (Ifremer) vous propose cet été de chasser à l’aide de votre téléphone portable sont une prolifération exceptionnelle de microalgues. On parle d’efflorescence en francais. Dans le cadre d’un programme de sciences participative, l’Ifremer vous demande de donner l'alerte si un plan d’eau ou une rivière a changé de couleur à certains endroits, qu’elle est devenue anormalement verte, marron, rouge ou jaune.

Cela arrive plus facilement l’été avec la lumière et la chaleur. Dans ce cas, l’Ifremer demande de prendre une photo via une application gratuite baptisée "phenomer" et de l'envoyer aux équipes de recherche.







Ces multiplications soudaines de microalgues sont des phénomènes naturels, mais certains peuvent être néfastes pour l’environnement, ou poser des problèmes sanitaires pour des activités d’aquaculture ou de loisir car sur les 5 000 espèces de microalgues connues, une vingtaine produit des toxines. Leur présence peut conduire, par exemple, à l'interdiction de consommation de coquillages dans la zone concernée. En se décomposant, ces algues peuvent aussi asphyxier d'autres espèces marines, et déséquilibrer les écosystèmes. D'où l'importance de les repérer vite.

Des phénomènes éphémères d'où l'appel au grand public

Le grand public est mis à contribution parce que ces phénomènes sont souvent très éphémères. Ils peuvent survenir sur des zones éloignées des stations d’observation de l’Ifremer. Cette opération existe déjà depuis plusieurs années et il ressort que 60% des apparitions soudaines de microalgues n’auraient jamais été détectées sans ces observations de particuliers.

Or il est important pour les scientifiques de mieux comprendre ces efflorescences qui risquent de se multiplier avec le réchauffement climatique. Ces proliférations ont aussi un lien avec la quantité de nutriments dans l’eau, notamment lorsqu’il y a des rejets urbains ou agricoles de phosphate et de nitrate, c’est pour cela qu’il est important de les surveiller.

Depuis peu, cette surveillance des changements de couleur d’eau se fait aussi depuis l’espace grâce à l’observation par satellites. À partir de début 2025, en cas de "blooms" repérés depuis l'espace, une alerte sera émise sur l'application phenomer. Elle invitera les citoyens volontaires à aller faire un prélèvement sur place s’ils se trouvent à proximité.