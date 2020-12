Les premiers effets secondaires du vaccin de Pfizer contre le Covid-19

On ressent parfois une douleur au bras après un vaccin, ou quelques frissons : aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a aussi repéré ce genre d'effets indésirables dans les données de phase 3 du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. L'agence du médicament américaine a donné mardi 8 décembre une première analyse des informations que le laboratoire lui a transmis sur plusieurs milliers de patients vaccinés. Les principaux effets secondaires pour de nombreux patients sont de la fatigue, maux de tête, des frissons, des courbatures voire de la fièvre. Quatre personnes ont aussi eu une paralysie des muscles du visage. Mais pour l’agence, il ne s'agit pas d'une part significative par rapport aux 20 000 personnes qui ont reçu le vaccin. Elle estime donc qu’il ne pose pas de problème de sécurité majeur.

I'm going to start with the FDA's analysis https://t.co/V2WpyovxXL ... It's for about 38,000 people in the phase 3 trial with 2 doses & 2 months followup. Plus some safety data for them + another 5,000 people enrolled up to November 14... 1/n