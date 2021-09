Les Néerlandais, peuple le plus grand du monde, ont rapetissé

Les jeunes Néerlandais âgés de 21 ans aujourd'hui sont étonnement plus petits que la génération précédente.Les femmes nées en 2001 ont perdu 1,5 cm par rapport à leurs aînées nées dans les années 80 et les hommes mesurent eux 1 cm de moins que leurs aînés. Ça ne change pas le classement général, les Néerlandais restent les plus grands du monde avec une taille moyenne de 1,83 m pour un homme et de 1,69 m pour une femme. Ils nous dépassent de sept à huit centimètres en moyenne. Mais ce recul constaté par le bureau central de la statistique néerlandais étonne malgré tout les scientifiques.

Pour expliquer la taille d’une population, il y a essentiellement la génétique, les conditions sanitaires et l’alimentation. Le fait, par exemple, pour des enfants de souffrir de malnutrition ou de maladies infectieuses dans l’enfance peut entraîner des retards de croissance. Une étude publiée l'année dernière dans The Lancet a montré qu'à travers le monde, des jeunes de 19 ans peuvent avoir une différence de taille allant jusqu'à 20 cm, selon les pays, cela fait une tête de différence.

Dans le cas des Pays-Bas, vue la courte durée de la période concernée (entre 1980 et 2001), il est difficile d’incriminer la génétique. Les chercheurs du bureau national de la statistique néerlandais soupçonnent plutôt un éventuel impact de la crise économique de 2007 qui a pu entraîner une forme de précarité alimentaire dans les milieux moins favorisés et il y a également la piste de la malbouffe avec des repas moins sains, moins riches en nutriments. Une tendance similaire de recul de la taille moyenne est constatée aux États-Unis .

Les Français plus grands et plus lourds qu'avant

Dans notre pays, les Français ont grapillé 10 à 12 cm de hauteur en moyenne depuis un siècle. Cela fait 2,5 cm par génération en moyenne. Les courbes de croissance dans les carnets de santé ont d’ailleurs été changées en 2018 car les précédentes étaient basées sur la morphologie d’enfants nés dans les années 50 ce qui ne correspondait plus à la réalité.

Aujourd'hui, les femmes en France mesurent en moyenne 1,62 m et les hommes 1,75 m. Parallèlement, la population a aussi pris du poids (+3 kg en 12 ans ). Mais selon une enquête publiée cet été par Santé publique France, les adultes français se voient 1 kg à 1,5 kg moins lourds que la réalité.