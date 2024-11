Les animaux aussi connaissent l'ébriété

Les êtres humains ne sont pas les seuls à consommer de l'alcool. Les animaux aussi et bien plus qu'on ne le pensait.

C'est un phénomène déjà connu pour certaines espèces. Les chevreuils, par exemple, divaguent parfois en état d'ivresse sur la voie publique au printemps. Comment est-ce possible ? Parce qu'ils raffolent de certains bourgeons chargés en sucre qui fermentent dans leur estomac et qui se transforment en molécules d'éthanol.

Il y a aussi des mouches alcooliques, les mouches du vinaigre qui évoluent dans les fruits pourris et sont donc confrontées à un milieu chargé en éthanol. Ce serait même pour elles un moyen de se protéger de prédateurs comme les guêpes qui résistent moins à l'alcool. Mais ce sont loin d'être les seules espèces alcoolisées, assurent des chercheurs anglais dans une étude baptisée L'écologie évolutive de l'éthanol.

Sortir d'une vision anthropocentrée de l'alcool

C'est plutôt poétique comme formulation, mais le message c'est qu'il faut sortir d'une vision anthropocentrée de l'alcool. Car les scientifiques le rappellent, on retrouve de l'éthanol un peu partout dans la nature, surtout dans les régions de basse altitude, au climat tropical, où le processus de fermentation est plus propice. Les espèces qui consomment ces fruits sont donc forcément confrontées à l'alcool. Les chercheurs tentent de dresser une liste des animaux qui auraient été vus en état d'ébriété. On retrouve des éléphants et des babouins au Botswana ou des oiseaux, victimes d'accident en plein vol après avoir mangé des baies chargés en alcool.



Pourquoi consomment-ils des fruits qui restent potentiellement toxiques ? Cette question reste un mystère. Pour certains animaux, c'est une consommation qui peut être non-intentionnelle. Mais les scientifiques estiment aussi que l'éthanol pourrait avoir des vertus. Ce serait une source de calories, ça pourrait aussi avoir des propriétés médicinales. Et puis comme chez les humains, l'alcool pourrait avoir un impact sur le comportement et sur les relations sociales. Autant d'hypothèses qui méritent d'être étudiées. Mais pour cela, les animaux devront eux aussi sans doute un jour, souffler dans le ballon.