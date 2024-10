Le réchauffement climatique nuit gravement à la santé

Des ouragans, toujours plus violents aux États-Unis, des inondations en France, des vagues de chaleur et les sécheresses qui s'intensifient l'été… L'année 2023 a battu tous les records en termes de températures. Résultats : les décès liés à la chaleur sont en augmentation.

Le nombre de décès des plus de 65 ans à cause de la chaleur a ainsi augmenté de 167% par rapport aux années 1990. Cette hausse n'aurait été que de 65% si les températures n'avaient pas changé, en prenant seulement en compte l'évolution démographique. Les jours de pluies intenses, eux, sont de plus en plus fréquents, ce qui aggrave les risques d'inondation mais pas seulement. Le risque de contamination des eaux aussi, s'intensifie. Quant aux vagues de chaleur, elles favorisent la propagation de certaines maladies comme la Dengue, par exemple, via les moustiques tigres.

Un impact sur notre sommeil et notre productivité



Si on doit retenir un chiffre : 512 milliards, c'est le nombre d'heure de travail perdues à cause de la chaleur, en hausse de 50% par rapport aux années 1990. Forcément, ça implique des pertes de revenus. Si on prend seulement la France, cela représente près de 2 milliards d'euros en moins pour le PIB en 2023. Et puis effectivement, la qualité du sommeil a tendance à se dégrader. Il est difficile de dormir pendant les vagues de chaleur et cela peut avoir un impact sur la santé mentale.

Air pollution, high temperatures, & metabolic risk factors are driving global increases in stroke, with latest figures estimating 12 million cases & over 7 million deaths from stroke each year.



On #WorldStrokeDay, find out more in @TheLancetNeuro: https://t.co/AjHClbnBOk pic.twitter.com/APxHmvqvd6 — The Lancet (@TheLancet) October 29, 2024

Le rapport publié mercredi 30 octobre par des centaines de chercheurs dans The Lancet tombe à pic. Le sommet mondial sur le climat, la COP29, débute dans moins de deux semaines en Azerbaidjan, à partir du 11 novembre. Avec toutes ces données, les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappellent que le dérèglement climatique a un impact bien concret sur les sociétés et surtout que les politiques ne sont toujours pas à la hauteur.

Les investissements dans les énergies fossiles se poursuivent à haut niveau, notent-ils. Petite lueur d'espoir malgré tout, la mortalité due à la pollution de l'air s'est réduite ces dernières années, un progrès surtout lié à la sortie progressive du charbon dans certains pays.