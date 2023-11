Le mystère de la tête de l'étoile de mer résolu écouter (2min)

Une étude parue dans la très sérieuse revue américaine scientifique "Nature" et rédigée par des chercheurs des non moins sérieuses universités de Stanford et Berkeley, et même avec le soutien de la NASA, explique enfin où se trouve la tête des étoiles de mer.

Une étoile de mer pentaradiale photographiée à 25 mètres de profondeur au large de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). (BORIS HORVAT / AFP)

Les chercheurs posent d'emblée la question : si vous deviez mettre un chapeau ou un bonnet sur une étoile de mer, où le poseriez-vous ? Difficile à dire, car la plupart des êtres vivants sont conçus sur un plan bilatéral et symétrique, avec une tête, un tronc, des jambes ou des pattes allant deux par deux et parfois une queue. Mais l’étoile de mer ne ressemble à rien de tout cela. Elle suit un modèle pentaradial, c'est-à-dire avec cinq branches. Où sont la tête, les bras, le tronc ? Les chercheurs américains menés par un Français, Laurent Formery, ont finalement percé le mystère. How would a starfish wear trousers? ⭐️👖 Science has an answer pic.twitter.com/2ou3lWPJtC — nature (@Nature) November 1, 2023 Pour cela, il a fallu utiliser des techniques ultramodernes. Les biologistes ont d'abord découpé par petites tranches des branches d’étoiles de mer, tout en précisant qu'elles repoussaient. Et à partir de ces bouts, ils ont utilisé des techniques moléculaires et génétiques de haute technologie pour comprendre la structure de l’animal. Ils ont ainsi pu créér en 3D un atlas génétique de l’étoile de mer. Une nouvelle pièce sur le puzzle de l'Évolution Première surprise, les étoiles de mer n’ont pas de tronc. Quant à la tête, il n'y en a pas une, mais plusieurs, réparties sur l'animal. Les étoiles de mer ont une sorte de tête au centre de chaque branche, et également une en leur centre. Si le mystère est résolu, à quoi cela sert-il de le savoir ? La recherche a l’habitude de se concentrer sur des groupes d’animaux qui nous ressemblent. Mais selon les auteurs de cette étude, en se concentrant sur ce qui est familier, nous avons moins de chances d’apprendre quelque chose de nouveau. Les étoiles de mer ont un avantage : on ne sait quasiment rien sur elles, ni leur évolution, ni leur rôle dans l’évolution des espèces. Laurent Formery conclut : "Là, on dispose désormais d’une nouvelle pièce du puzzle sur l’Arbre de l’évolution".