Le glaciologue Claude Lorius est mort : il a été l’un des premiers à établir le rôle du dioxyde de carbone dans le réchauffement climatique.

En étudiant des échantillons de glace, Claude Lorius avait réussi à reconstituer l’histoire des relations entre les gaz à effet de serre et la température à la surface de la terre.

En reconstituant les climats du passé à partir de carottes de glace, Claude Lorius, dont on a appris jeudi 23 mars le décès à l'âge de 91 ans, a été l’un des premiers à établir le rôle du dioxyde de carbone dans le réchauffement climatique. Dès les années 60, Claude Lorius s’est intéressé aux bulles d’air qui sont prisonnières des carottes de glace les plus profondes, et donc très anciennes, Il a très vite eu l’intuition qu’il s’agissait là de minuscules échantillons de l’atmosphère du passé. En analysant ces bulles d’air et la glace autour, il était possible de reconstituer à la fois l’évolution des températures et la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à la même époque. C’est comme cela que dans les années 80, Claude Lorius, Jean Jouzel et leurs équipes, en étudiant des glaces retrouvées jusqu’à deux kilomètres de profondeur, en Antarctique, ont réussi à reconstituer l’histoire des relations entre les gaz à effet de serre et la température à la surface de la terre sur 160 000 années et ils ont pu constater une montée inédite et parallèle des courbes de CO2 et de température après la révolution industrielle.

Climat du passé et celui du futur sont liés

L’analyse de glace très profonde a déjà permis d’établir une relation entre climat et effet de serre sur les 800 000 dernières années. Avec des forages encore plus profonds, dans la glace en Antarctique, les scientifiques espèrent remonter un million d’années en arrière. Et ensuite, pour reconstituer le climat au-delà d’un million d’années, il est aussi possible d’étudier des carottes de sédiments accumulés dans les fonds marins. C'est une autre technique d'analyse, mais cela permet de remonter encore plus loin dans le temps.

Climat du passé et celui du futur sont liés, car pour simuler le climat du futur, il faut construire des modèles mathématiques et vu que nous nous dirigeons vers des changements de température et de climat de grande amplitude, en lien les émissions de gaz à effet de serre inédites, dues aux activités humaines, il faut pouvoir étudier comment notre planète s’est comportée lors des grandes modifications climatiques du passé. Comprendre les interactions entre l'atmosphère, le CO2, les températures, les océans dans le passé lointain nous permet ainsi de tester la validité des modèles de prévisions pour le futur.