Le cannabis à l'origine de plus de 250 hospitalisations par an chez les moins de 6 ans

L'Agence nationale de sécurité sanitaire a publié un état des lieux des causes d'intoxication accidentelle. Si les médicaments et les produits ménagers sont en tête, les intoxications par inhalation de fumée de cannabis ou par ingestion de résine sont en augmentation.

Les centres antipoison enregistrent chaque année plus de 20 000 cas d’intoxication accidentelle chez les moins de 15 ans, 4 000 nécessitant une hospitalisation. Et le dernier état des lieux publié par l’agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), montrent que certaines sont assez inattendues, comme des intoxications par inhalation de fumée de cannabis ou par ingestion de résine, par exemple.

Ce ne sont pas les intoxications les plus courantes, mais elles augmentent en fréquence depuis 10 ans, indique le rapport de l’Anses. Elles sont à l'origine de plus de 250 hospitalisations par an en moyenne chez les moins de 6 ans et envoient davantage d'enfants en réanimation que le monoxyde de carbone ou les piqûres de serpent, par exemple.

Gare aussi aux médicaments et produits d'hygiène

Autres intoxications graves, qui elles sont plus fréquentes en nombre, les intoxications par médicaments, notamment neuroleptiques, cardiovasculaires ou les antidouleurs. Elle sont responsables de 1 400 hospitalisations d'enfants par an. Si l'on y ajoute les accidents dus à des produits cosmétiques ou produits d'hygiène (vernis à ongle, désinfectant, dissolvants, gel douche...), l’armoire à pharmacie et les produits de salle de bain sont à l'origine, à eux seuls, d’un appel aux centre antipoison sur trois.



Connaissez-vous les trois types d'intoxications accidentelles les plus fréquentes et les plus graves chez les enfants ? pic.twitter.com/qpbdPrUVNG — Anses (@Anses_fr) April 24, 2024

Autre risque important à la maison : le monoxyde de carbone, et toujours, les produits ménagers. Parmi les intoxications chez les moins de 6 ans, le monoxyde de carbone, gaz inodore toxique qui peut se dégager d’un appareil de chauffage défectueux, fait aussi partie des principales causes d'hospitalisation et réanimation.

Ne pas déconditionner les produits ménagers

Côté "bonne nouvelle", les messages de prévention ont permis de réduire depuis 10 ans les chiffres d’accident liés aux produits d’entretien. Mais, même si les conséquences pour la santé sont en général moins graves que celles causées par le monoxyde de carbones, les stupéfiants ou les médicaments, les produits d'entretiens restent la première cause d’intoxication accidentelle enregistrée par les centres antipoison à la suite de vomissements, brûlures de la peau, projections dans les yeux... Attention donc aux produits détartrants ou déboucheurs de canalisation et surtout, gare aux lessive, en dosettes colorées notamment. Elles continuent de provoquer des accidents malgré l’obligation de vente dans une boîte opaque et à fermeture renforcée.



La meilleure prévention reste le rangement dans des placards fermés ou des étagères hors de portée. Et attention enfin à ne pas déconditionner de produits ménagers, en les transvasant par exemple dans des bouteilles sans étiquettes. Chaque année, les centres antipoison reçoivent plus de 6 000 appels pour des intoxications liées à cette mauvaise habitude. Et là, les adultes sont tout autant victimes d'accident que les enfants.