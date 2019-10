Le billet vert. Les aventuriers du solaire

Le bateau de Raphaël Donjan, le Planet Solar (RAPHAEL DONJAN)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Nous évoquions hier dans ce billet vert, les énergies renouvelables, dont une grande partie nous vient du soleil. Mais est-il envisageable que nous puissions exploiter cette énergie solaire au point de se passer de toutes les énergies fossiles, y compris le nucléaire ?

On peut se poser la question de savoir si on peut se passer des énergies fossiles, notamment pour les transports. Ce n’est pas si simple, car compte tenu de son intermittence, la production solaire devra être stockée et restituée ensuite par des batteries ou des piles à combustible à hydrogène par exemple.

On a fait des progrès considérables en matière d'énergie solaire

L'avion expérimental Solar Impulse 2 survole New York (Etats-Unis) avant son arrivée à l'aéroport JFK, le 11 juin 2016. (JEAN REVILLARD / REZO / AFP)

C’est ce que veulent prouver les aventuriers qui ont fait des tours du monde à l’énergie solaire, comme Bertrand Piccard et son avion le Solar Impulse. Et Raphaël Donjan avec son bateau le Planet Solar. Ce dernier va d’ailleurs bientôt frôler l’espace avec son avion solaire le Solar Stratos. Ce sont des records qui, certes, font avancer la science, mais dont l’utilisation n’est pas encore à la portée de tout le monde.

Charles Hedrich sur un de ses engins (CHARLES HEDRICH)

C’est pourquoi d’autres aventuriers veulent prouver qu’on peut évoluer avec le solaire, c’est ainsi que le français Charles Hedrich est en train de traverser le désert de Simpson, en Australie, un des plus arides au monde sur une voiture de série électrique tout terrain de fabrication française. Elle ressemble un peu aux voitures déposées sur la Lune, il y a 50 ans, dans le cadre des missions Apollo. Elles passent partout telles des araignées, avec un moteur électrique dans chaque roue.

Je viens de l’avoir au téléphone par satellite. Il est parti seul depuis 5 jours, il a rencontré des chameaux, des kangourous, beaucoup de serpents et des milliers de fourmis, mais pas un seul homo sapiens ! En totale autonomie, il devrait arriver dans une semaine.

Florian Bailly organise une course de 12 000 kilomètres Lyon-Canton en vélo électro solaire sans assistance. Les inscriptions sont encore ouvertes. (ANICK-MARIE - GLOBESTOPPEUSE )

Le Sun Trip, une course en vélo électro solaire

Une course plus accessible, de 12 000 kilomètres, Lyon-Canton, en vélo électro solaire, sans assistance est organisée par Florian Bailly. Cette course est proposée à tous les amateurs, quel que soit l’âge et la condition physique. L’assistance électro-solaire permet de franchir 100 à 300 kms par jour. Déjà 50 inscrits, et les inscriptions sont encore ouvertes pour un départ au mois de mai prochain !

Avis aux amateurs de vélo et d’énergie verte...