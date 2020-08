Le billet vert. Le moustique tigre de plus en plus contagieux à cause du réchauffement climatique

Un moustique tigre sur de la peau. (- / EID MEDITERRANEE)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Si on voulait chercher un acte de naissance pour le moustique tigre en France, on pourrait le situer en 2010. En fait il est arrivé plus tôt. Mais c’est le moment ou David fait sa connaissance. David est ingénieur. Il vient de s’installer dans une maison avec jardin et il va monter un site internet dédié au moustique tigre : "Je me suis aperçu que dans mon jardin, il y avait des petits insectes que je ne connaissais pas et qui nous gâchaient l'heure des repas. Un insecte qui s'appelle le moustique tigre et qui colonisait de plus en plus de départements." Le moustique tigre se trouvait dans 58 départements l’an passé.

Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos du changement climatique. Le moustique tigre est un voyageur très malin qui profite des déplacements commerciaux ou touristiques. Le climat lui joue sur le temps d’incubation des virus qu’il contracte en piquant un humain contaminé, et qu’il peut ensuite propager. Cyrille Caminade, chercheur à l’institut d’infection, à l’université de Liverpool : "Dans des conditions optimales, autour de 30°C, vous allez avoir une période d'incubation à l'intérieur du moustique qui va durer environ une semaine. Si vous descendez la température à 20ºC, là vous tombez à deux, trois semaines. Le moustique va vivre à peu près une trentaine de jours. Donc si le moustique meurt de sa mort naturelle avant que le pathogène ait le temps de se repliquer dans son corps, le risque de transmission est très bas."



Le moustique tigre peut propager la dengue et le chikungunya. Les premiers cas contractés en France remontent à 2010. Et l’an passé il y a eu un cas de Zika. Le moustique tigre ne développe pas le virus, il le propage. Mais le climat et la chaleur renforcent le risque de propagation.