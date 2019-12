Le billet vert. La musique du corail adoucit les mœurs des poissons

Des poissons et des coraux au large de l'Australie. (WILLIAM WEST / AFP)

La COP25, la 25e conférence internationale sur le climat, s'est ouverte lundi 2 décembre à Madrid avec une attention toute particulière portée cette année aux océans. Les coraux souffrent de l'impact du réchauffement climatique, mais des chercheurs ont trouvé une façon de les restaurer.

Le bioacousticien anglais Tim Gordon de l'université d'Exeter vient de trouver une façon plutôt originale de restaurer des récifs coraliens, notamment grâce au son du corail qui pousse quand il est en bonne santé. Il avait enregistré, grâce à des micros sous-marins le long de la grande barrière de corail, le bruit que font les coraux pleins de vie. Il l'a ensuite rediffusé, grâce à des hauts parleurs sous-marins, près de coraux morts pour ainsi faire revenir la vie là où elle semblait avoir disparu.

Our research, published today in @NatureComms, shows that playing healthy #coralreef sound attracts young fish to degraded habitat. Paper at https://t.co/fX9oY1i2zD, @guardian coverage at https://t.co/qjXjATjLF7, video abstract (ft. sunburn and dodgy fieldwork haircut) below pic.twitter.com/Z2Wm7nvJfb — Tim Gordon (@TimACGordon) November 29, 2019

Du bruit pour attirer les poissons

Tim Gordon et une équipe de chercheurs de l'université australienne James Cook ont publié dans la revue scientifique Nature communications les résultats de leur expérience. Ils ont pris 33 blocs de coraux morts proches de la grande barrière dans le Pacifique. Ils ont diffusé le son de "poêle à frire" ou de "feu qui crépite" que fait le corail en bonne santé une nuit entière sur 11 blocs et rien sur les autres. Ils ont reproduit cette opération 40 fois avant de récupérer les plaques de corail. Ainsi, ils ont vu qu'il y avait deux fois plus de jeunes poissons et d'une grande diversité dans le corail sonorisé, par rapport à celui qui était resté silencieux.

Les liens entre coraux et poissons

On se demande quel est l'intérêt d'attirer des poissons vers des coraux morts mais aujourd'hui de nombreux chercheurs travaillent sur le lien entre coraux et poissons. Certaines espèces de poissons jouent en fait un rôle de nettoyeurs du récif et de recycleurs des nutriments. Ils peuvent en mangeant des algues ou des coraux morts, redéposer sur le fond de la mer de quoi faire repartir un récif. "Combiné avec d'autres techniques de restauration et des mesures de protection faire revenir des communautés de poissons peut permettre d'accélérer la récupération de l'écosystème", explique le professeur Andy Radford de l'université de Bristol et l'un des co-auteurs de l'étude. Tim Gordon et son équipe ne prétendent donc pas que cela suffira à restaurer complètement la grande barrière victime de pollution chimique et du réchauffement de la planète. Ils leur restent beaucoup de travail pour comprendre quel son attire quelle espèce et où il est le plus pertinent de les faire revenir, mais visiblement la musique du corail en bonne santé adoucit les moeurs des poissons.