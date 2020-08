Le billet vert. Grési21, une association iséroise qui favorise l’installation de panneaux photovoltaïque

Des panneaux solaires instalés sur un le toit d'une maison à Montmélian (Savoie). Photo d'illustration. (JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Pour produire une énergie propre des citoyens ont inventé un nouveau modèle économique. Ils investissent dans les panneaux solaires. Et bientôt dans des centrales hydrauliques

Ce que pointe Martin Heusse c’est à la fois le plateau des Petites Roches à 1 000 mètres d’altitude et le dernier projet en court pour, Grési21. Grési21, c’est une organisation citoyenne. Elle a été créée pour favoriser l’installation de panneaux photovoltaïque. Elle produit de l’électricité propre qu’elle injecte dans le réseau.

Elle est toute jeune, elle a quatre ans. Elle est implantée près de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan. Et elle voit déjà grand avec un projet de centrale hydraulique qui serait alimentée par la chute d’eau. Martin Heusse : "On prendrait une partie de cette d'eau dans une canalisation qui l'amèrait à la turbine puis qui repartirait vers le ruisseau pour une production annuelle d'à peu près d'1GWh. Ça correspond à la consommation de 400 foyers."

Gresi21 est l’héritière des centrales villageoises

C’est un système de coopératives citoyennes qui permettent aux particuliers d’investir, pour installer des panneaux solaires sur les toits des maisons ou des bâtiments. Grési21 a déjà équipé 41 toits. La centrale hydraulique marquerait un bon en avant. Le projet est encore au stade préliminaire. Mais il permettrait de doubler le nombre de foyers alimentés.

Luc Jourdan président de Grési21 : "L'idée, c'est de produire localement de l'électricité Elle est consommée de toute façon localement parce que les électrons vont toujours au plus près. Et donc de participer au mixe énergétique, d'avoir un vrai impact sur l'énergie dans le Grésivaudan par la production, comme on le fait là, mais aussi par les économies d'énergie. En fait, les citoyens seraient pris en charge. Aujourd'hui pour Grési21, vous avez plus de 400 personnes qui sont associées à l'entreprise, donc qui ont investi un peu d'argent dans l'entreprise, vous avez 80 qui sont bénévoles actifs et vous en avez 900 qui sont des sympathisants, c'est à dire qui viennent nous aider de temps en temps, qui parlent de Grési21 et donc ce site grossit." Ce modèle permet aux citoyens d’agir sur le climat. Il renforce le mixe énergétique. Il a une valeur démocratique à l’échelle locale. Dans le Grésivaudan il est soutenu par des collectivités locales qui accompagnent le mouvement.