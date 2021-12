La pintade, volaille vedette des repas de Noël, pond les œufs les plus durs du monde

À côté de la dinde, la pintade est une autre volaille star des fêtes. Pour les consommateurs elle a l’intérêt d’être un peu plus petite, ce qui peut être intéressant pour des repas en comité restreint en cette période de Covid-19. Mais pour les chercheurs, ce sont surtout ses œufs qui sont intéressants : ils ont la particularité d'être les plus durs du monde.

C’est étonnant mais la coquille des œufs de pintade dépasse en solidité celle de tous les autres œufs du monde, y compris les œufs d’autruche, les plus gros.

Les scientifiques n'expliquent pas les raisons de cette différence. Lorsque la pintade est apparue en Guinée, sans doute a-t-il fallu que la nature organise une résistance particulière de l'œuf, pour protéger les poussins en gestation, des microbes, des chocs ou peut-être aussi de la chaleur.

Tout cela reste assez mystérieux mais le constat reste qu’un œuf de poule peut supporter une pression de 5 kg, explique Joël Gautron, directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), alors qu’un œuf de pintade lui supportera 8 kg tout en ayant une coquille à peine plus épaisse.

Les travaux menés par des chercheurs de l'Inrae du centre de Val-de-Loire ont montré que les œufs de pintade ont la particularité d’être formés de deux couches, deux épaisseurs de coquille qui ont une structure différente et c’est cela qui crée une solidité exceptionnelle. L’une des couches contient toutes petites colonnes de calcite disposées verticalement et l’autre est formée de micro cristaux de calcites plus petits et imbriqués les uns dans les autres dans tous les sens. C’est cette double structure qui rend la propagation des fissures plus difficile.

S'intéresser aux oeufs de pintade a un intérêt scientifique

En France on ne consomme pas les oeufs de pintade. Mais les scientifiques s’y intéressent pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’en étudiant les gènes qui permettent à la pintade de pondre des oeuf aussi solides, on peut avoir des indications pour trouver parmi les poules, des gènes qui favorisent aussi la ponte d’oeuf à la coquille plus résistante et ça c’est intéressant pour l’industrie alimentaire, ça permettrait de limiter la casse pendant le transport. Ensuite, il y a un intérêt technologique car en s’inspirant de la double structure de la coquille d'œuf de pintade, les ingénieurs espèrent mettre au point des matériaux ultrarésistants pour nos téléphones, nos voitures, nos maisons, voire pour des prothèses médicales.

Enfin, les réactions chimiques qui permettent à la pintade de fabriquer sa coquille intéressent énormément les chercheurs, parce que la coquille, c’est un peu comme de la céramique. Or lorsqu'on essaie de fabriquer artificiellement ce type de matière il faut des hautes températures, de la pression et beaucoup d'énergie. Comment le corps d’une pintade peut-il fabriquer ce genre de structures chimiques à basse température sans s’épuiser énergétiquement ? C’est un vaste sujet. Les pintades détiennent décidément des techniques de pointe en sciences des matériaux.