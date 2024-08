Jour du dépassement 2024 : dès le 1er août, l’humanité puise dans les ressources naturelles de la Terre

Cette année, en 2024, ce jour du dépassement tombe le jeudi 1er août. Soit ni mieux ou moins bien que les années précédentes. Car, exception faite de 2020 avec les confinements qui nous avaient permis de préserver un peu plus nos ressources, ces huit dernières années, le jour du dépassement tombe toujours à peu près à la même période, vers fin juillet-début août.

Il nous reste donc théoriquement cinq mois avant la fin de l’année 2024 dans le rouge, à puiser dans les ressources naturelles de la Terre. Pour comparer, en 1970, ce jour tombait le 29 décembre, c’était parfait. Mais la dégradation a eu lieu ensuite progressivement. Il faut noter que ce 1er août est la date commune au monde entier. Or si tous les humains consommaient comme les Français, le jour du dépassement tomberait trois mois plus tôt, le 7 mai.

Additionner des choux et des carottes



C’est l’ONG américaine Global Footprint Network qui a créé ce concept et qui calcule tous les ans notre empreinte écologique. Elle prend ainsi en compte d’un côté les émissions de CO2, la production de viande, les surfaces agricoles, ou encore la production d'électricité. Et calcule de l’autre côté toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire en un an.

Or, ce calcul a fait l’objet de plusieurs travaux de recherche dans lesquels des scientifiques démontraient que les méthodes de calcul de ce jour du dépassement étaient incomplètes, et que parfois on additionnait des choux et des carottes. Les concepteurs du jour du dépassement le reconnaissent, et au fil des ans, ils affinent et améliorent leurs méthodes de calcul. Si le jour du dépassement n’est pas exactement bien placé sur le calendrier, il est avant tout un très bon outil de communication, quelque chose de simple à comprendre et qui peut susciter une prise de conscience.

Un relais des autorités françaises

Les autorités françaises ont donc décidé de relayer ce message, via l’Ademe. L’Agence française de la transition écologique explique que "ce 1er août est l’occasion de rappeler les limites planétaires, d’autant que le compteur ne repart pas à zéro à chaque 1er janvier, ces tensions s’accumulant année après année".

L'Ademe invite donc chacun à limiter son usage des ressources naturelles, par exemple, en étant cet été raisonnable dans sa consommation d’eau et d’énergie, en évitant le gaspillage ou en donnant une seconde vie aux objets.