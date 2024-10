Jouets lumineux à leds : pour ne pas exposer les enfants à trop de lumière bleue, l'Anses réclame le retour à la norme de 2005

Les autorités sanitaires françaises recommandent la révision d’une norme européenne relative à la sécurité des jouets comportant des leds. Les experts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ( Anses) estiment que pour les jouets lumineux à leds, comme les peluches robots ou les jeux éducatifs avec des boutons ou parties qui s’allument ou qui clignotent, la norme actuelle qui date de 2020 ne permet pas une protection suffisante des yeux des enfants. Leur cristallin est en effet plus clair, et filtre moins la lumière bleue. Les experts français réclament, mardi 1er octobre, un retour à la norme de 2005, qui était plus protectrice.



Ces experts ont relevé plusieurs erreurs dans l'étude utilisée pour construire la norme européenne la plus récente souligne Dina Attia, chef de projet d'une unité d’évaluation à l’Anses. Ces erreurs de méthodologie ont rendu la norme trop permissive, et le risque pour les enfants, c’est que certains jouets les exposent à trop de lumière bleue. Une situation qui peut contribuer à augmenter le risque de glaucome ou de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, quand ils seront adultes. Par ailleurs, la lumière bleue perturbe aussi les rythmes biologiques et peut retarder le sommeil, en cas d’exposition avant de se coucher .

Des différences significatives

La part de jouets sur le marché, qui pourraient potentiellement présenter un risque, est difficile à quantifier, mais le filtre entre les deux normes est difficile à quantifier. Les experts ont fait un test sur un panel de 10 de jouets comportant 19 leds de couleurs différentes. Avec la norme de 2005, deux jouets seulement ont passé le test de sécurité. Avec celle de 2020, neuf d'entre eux ont obtenu la mise sur le marché.

En attendant la mise à jour éventuelle de cette norme de sécurité, les experts de l’Anses conseillent aux parents de limiter l’utilisation de leds pour les enfants ou alors de les choisir de préférence rouge ou orangé. C'est moins agressif pour les yeux. Ils conseillent aussi de préférer un éclairage tirant sur le jaune et non pas le blanc pour une chambre d’enfant. Enfin, la lumière du jour, qui un effet protecteur, permet aux enfants de passer au moins deux heures par jour en extérieur en favorisant un bon équilibre du spectre lumineux pour leurs yeux.