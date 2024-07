Heatadapt : une étude participative pour comprendre comment le corps humain s’adapte à la chaleur

Alors que la chaleur s'abat sur le pays et que lundi 29 juillet 39 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France, l’explorateur et chercheur, Christian Clot, propose pendant un mois à tous les Français qui le souhaitent de participer à une grande étude scientifique. Une étude pour comprendre comment le corps humain s’adapte à la chaleur.



Pour ceux qui ne le connaissent pas, Christian Clot, explorateur franco-suisse a mené, ces dernières années, les études Deep Time et Deep climate. On observait le comportement de volontaires enfermés pendant 40 jours dans une grotte. Ils passaient aussi 40 jours dans la jungle amazonienne, ensuite 40 jours dans le froid polaire et enfin 40 jours dans le désert. Cette fois, Christian Clot propose quelque chose de plus facile. Si vous avez plus de 18 ans, vous êtes tous les bienvenus pour participer à une étude qui doit permettre de comprendre comment vous, moi, nous vivons, nous ressentons la chaleur. Cette étude s’appelle Heatadapt.

Quels sont les risques pour le corps humain ?



Pour participer, il faut s’inscrire sur le site internet "adaptation-institute.com". Puis tous les jours pendant quatre semaines, via internet on vous posera quelques questions sur la façon dont vous ressentez la chaleur ou non, savoir si vous dormez bien. Cela dure environ une minute. Les chercheurs vont faire le lien entre les températures réelles dans votre région et votre ressenti, cela permettra de comprendre comment vous vivez la chaleur. Chaque semaine, il y aura, en outre, un questionnaire qui prend 15-20 minutes à remplir. On va vous demander, par exemple, quels sont vos astuces pour éviter la chaleur, vos stratégies pour vous rafraîchir. Le but, c’est de comprendre avec les températures qui vont continuer d’augmenter ces prochaines années quels sont les risques pour le corps humain, les conséquences sur votre cerveau, votre irritabilité, mais aussi les solutions. C’est un domaine qui est très peu renseigné, et l’on y est mal préparé, explique Christian Clot.



Il n'est pas nécessaire de commencer l’étude le 1er août. Il est possible de débuter à la date que l'on souhaite, il faut juste tenir le calendrier pendant quatre semaines. Il est même possible de commencer en septembre, parce qu’il fera encore chaud à ce moment-là. Cet été, c’est la première phase d’une étude de plus grande ampleur qui se poursuivra l’été prochain, au niveau européen.

D’ici là, à l’automne, Christian Clot devrait dévoiler de premiers résultats de Deep Climate. Premiers enseignements, c'est dans le désert que les participants ont le moins réussi à gérer le climat. Par ailleurs, plus il fait chaud et apparemment moins nous sommes sociables. Une raison de plus d’étudier l’effet de la chaleur sur notre corps et sur notre humeur.