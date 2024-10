Haut potentiel intellectuel : c’est quoi exactement être HPI ?

Le dernier épisode de la série à succès HPI est diffusé, jeudi 3 octobre, dans la soirée sur TF1. Son héroïne principale , Morgane Alvaro, dotée d’un QI de 160 a remis en lumière la notion de Haut Potentiel Intellectuel. Les spécialistes estiment que les capacités intellectuelles du personnage sont crédibles, mais elles restent totalement hors normes. Avoir 160 de QI, cela n'arrive qu’ à 0,03% de la population. En revanche, un QI de 160 n'est pas forcément associé à de l'hyperactivité, de l'excentricité ou un refus de l'autorité comme chez Morgane Alvaro. Ces caractéristiques-là sont à détacher du fait d'être HPI.

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la définition du haut potentiel intelectuel correspond à un QI de plus de 130, ce qui représente environ 2% de la population. Attention, tous les tests de QI ne se valent pas. Un test réalisé uniquement sur Internet n'a aucune valeur. Pour être pertinent, le bilan doit être fait par un psychologue clinicien ou un neuropsychologue, et pour ce genre de test, il faut compter environ 200 euros.

S’adapter plus vite que la moyenne

Quand tout va bien, il n’y a pas vraiment d'intérêt à connaître son QI, si ce n’est de la curiosité.

En revanche, si un enfant a des difficultés scolaires ou de comportement, cela peut valoir le coup, car les difficultés peuvent être liés à une différence de QI, au fait de se sentir en décalage ou à des troubles de l’attention, de la dyslexie, de la dyspraxie, par exemple. Des troubles qu'un enfant HPI aura davantage tendance à compenser parfois sans s'en rendre compte, ce qui peut le mettre en difficulté.

De façon générale, être HPI c’est plutôt un avantage, confirme Laurence Vaivre Douret, chercheuse à l'Inserm, et professeur de neuropsychologie. En l'absence d'autres difficultés, pouvoir raisonner, comprendre et s’adapter plus vite que la moyenne, c’est un avantage. Contrairement aux idées reçues, les études ne montrent pas que les enfants HPI sont plus sensibles, ou anxieux que les autres. Il y a quelques années, des chercheurs français ont fait passer à plus de 30 000 élèves un test de Q.I, et ce test a permis d’identifier de nombreux élèves HPI en tête de classe, des élèves qui ne montraient aucun problème d'épanouissement social ou scolaire.