Espace : recherche volontaires pour rester couchés six mois afin de préparer des voyages à travers l'univers

L'essai clinique se déroulera entre avril et juillet. Ces douze volontaires (uniquement des hommes) devront rester allongés 24 heures sur 24 pendant 60 jours, avec les pieds légèrement plus haut que la tête. Leurs pieds seront sur-élevés de 17 cm, ce qui correspond à une inclinaison du corps de six degrés, car cette position permet de reproduire en les effets de l’apesanteur sur le corps humain.

En effet, le fait d’avoir la tête légèrement plus basse que les pieds, fait que le sang (et les fluides du corps) ont tendance à migrer vers la tête et le thorax, Et c'est aussi ce qui se passe dans l’espace, car le corps humain continue lutter contre la gravité, en faisant monter le sang vers le cœur et le cerveau. Cette position peut paraître, à première vue, inconfortable, mais elle est rapidement assimilée par l’organisme qui s’y adapte précise l’Institut de médecine spatiale de Toulouse.

Un patient allongé est surveillé à l'institut de médecine et physiologies spatiales (Medes) de Toulouse (Haute-Garonne). (REMY GABALDA / AFP)

Les volontaires ne pourront pas du tout se lever durant deux mois. Ils pourront utiliser leurs bras pour lire, écrire, ou utiliser un ordinateur, mais devront rester allongés. Un tiers du groupe devra par ailleurs faire du vélo couché, et les deux tiers du groupe seront soumis à la centrifugeuse, tout en restant à l’horizontale sur un lit. L’exercice physique et l’effet de la centrifugeuse permettent en effet de minimiser l’impact de l’apesanteur sur le corps.

Qualités requises

Le but de cet essai clinique, c’est aussi d'évaluer l’impact de ces techniques sur le confort des astronautes, dans la perspective de vols spatiaux de longue durée, vers Mars, par exemple.

Les candidats recherchés pour cet essai clinique doivent avoir entre 20 et 45 ans, être en parfaite santé, ne pas fumer, mesurer entre 1,58m et 1,90, pratiquer une activité sportive régulière. Un test psychologique est également prévu.

Et le fait de prêter ainsi son corps à la science est rémunéré 18 000 euros, avec un versement 4 500 euros étalés sur quatre ans. C’est le montant légal maximum pouvant être accordé à un volontaire pour sa participation à un essai clinique français.