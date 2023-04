Comment les "Lunes de sang" observées au Moyen Âge ont permis de dater des éruptions volcaniques

Des chercheurs viennent de dater de grandes éruptions volcaniques qui ont eu lieu au Moyen Âge, grâce aux observations de la lune par des moines.

Des révélations des siècles après... Des chercheurs viennent de dater de grandes éruptions volcaniques qui ont eu lieu au Moyen Âge, grâce aux observations de la Lune par des moines. Ces découvertes sur la datation d'éruptions volcaniques viennent d’être publiées dans la revue américaine Nature.

Pendant cinq ans, des scientifiques suisses ont analysé des manuscrits datant du Moyen Âge. À l’époque, les Chrétiens observaient avec attention la Lune , et en particulier les éclipses de Lune totales qui la rendent rougeâtre. Car selon les Chrétiens, la Lune "rouge sang" pouvait être un signe précurseur de l’Apocalypse. Des moines en Occident, mais aussi des croisés en Orient ont donc consigné scrupuleusement presque toutes ces éclipses, soit une cinquantaine entre 1100 et 1300. Ils notent pour cinq d’entre elles un phénomène particulier : la Lune n’était pas rouge, mais sombre, elle avait quasiment disparu.

De la poussière stratosphérique

Ce mystère a été résolu par l’équipe de Sébastien Guillet. Ce paléoclimatologue à Genève, les cheveux longs façon rockeur, raconte qu’il a eu le déclic en écoutant... l’album Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Il a compris que cette vision d’une Lune obscure est créée par de la poussière stratosphérique de soufre qui voile le ciel.

Cette poussière provient des éruptions volcaniques qui ont eu lieu quelques mois plus tôt. Certaines se sont produites à des milliers de kilomètres de là. C’est le cas pour l’une des éruptions qui a pu être identifiée, celle du volcan Salamas, en Indonésie en 1257. Grâce aux observations des moines, on sait donc désormais dater, non pas l’Apocalypse, mais cinq des plus grandes éruptions du Moyen Âge.

Cette découverte a par ailleurs pu être confirmée par ce même soufre retrouvé et daté dans des carottes de glace en Antarctique et au Groenland. Les chercheurs savaient déjà que l’activité des volcans sur Terre été très forte, très intense pendant cette période.

Parmi les hypothèses émises, certains d’entre eux avancent que les éruptions auraient provoqué une chute des températures, appelée "le petit âge glaciaire". Ainsi, cette récente datation des éruptions va permettre de mieux comprendre ce phénomène, de comprendre si les éruptions volcaniques ont modifié le climat et, par conséquent, affecté à l’époque, l’agriculture, les récoltes et la vie des sociétés sur Terre.