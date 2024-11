Environnement : vers un report du règlement européen sur la déforestation importée ?

Cacao, café, soja, huile de palme... Le texte entend mettre fin en Europe à l’importation de produits issus de la déforestation. Mais la pression est de plus en plus forte pour que Bruxelles reporte son entrée en application, le Parlement européen doit se prononcer jeudi.

C'est une menace pour les forêts du monde entier. Le Parlement européen va certainement voter, jeudi 14 novembre, le report d'un an du règlement sur la déforestation importée. Un texte emblématique pour protéger les forêts et verdir le commerce européen, mais les ambitions vont sans doute devoir attendre. Il y a un an et demi, les eurodéputés votaient ce règlement pour en finir avec l'importation de produits responsables de la déforestation à travers le monde.

Avec ce texte, il s'agit de bannir de nos rayons cacao, café, soja, huile de palme, viande bovine, bois, caoutchouc ou papier s'ils proviennent de terres déboisées. L'entrée en vigueur est prévue fin décembre 2024, mais à l'approche de l'échéance, le même hémicycle s'apprête à reporter d'un an la réglementation, sur proposition de la Commission européenne et après validation par les États membres. Les défenseurs de l'environnement y voient une victoire des lobbies et des pays producteurs.

Le Brésil, les États-Unis, la Malaisie ou encore l'Indonésie réclament ce report. Ils assurent ne pas être prêts à se plier aux contraintes demandées par l'Europe, dont la traçabilité obligatoire des produits. Ils craignent aussi de voir fondre leurs exportations vers l'Union européenne (UE).

Même l'Allemagne s'est rangée derrière leurs arguments. Berlin est un fervent défenseur du Mercosur et la réglementation sur la déforestation va à contre-courant de l'accord de libre-échange entre l'UE et les pays latino-américains, puisqu'il est susceptible de démultiplier les importations agricoles.

Vers un report de deux ans ?

Les opposants pourraient même être entendus au-delà de leurs espérances. La droite européenne a déposé une série d'amendements qui inquiètent les ONG environnementales, dont Mighty Earth en pointe sur ce sujet. Le Parti populaire européen (PPE) propose un report non pas d'un, mais de deux ans, tout en détricotant la réglementation. Les négociants, géants de l'agroalimentaire, pourraient être exemptés de la plupart des règles. Ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour l'environnement.

Les importations européennes dévorent les forêts : le soja et le bœuf venus du Brésil ravagent la savane du Cerrado et la jungle amazonienne, l'huile de palme produite en Indonésie détruit la forêt primaire, comme le cacao de Côte d'Ivoire, ou le café du Honduras. L'UE est ainsi responsable de 16% de la déforestation mondiale, selon l'ONG WWF. C'est plus de 200 000 hectares détruits chaque année à travers le monde, soit 20 fois la surface de Paris.