Environnement : prenez en photo les escargots pour aider la science

À vos smartphones ou vos appareils photos : le Muséum national d'Histoire naturelle appelle les Français à photographier les escargots.

Après trois ans d'arrêt, l'"Opération escargot" est relancée. Il s'agit d'un programme de science participative. Autrement dit : nous sommes appelés à récolter des données qui pourront être exploitées par des chercheurs. Car il manque d'informations sur nos amis les escargots et autres limaces. Pour cette "opération", il vous faut un appareil photo, un smartphone fera l'affaire. C'est mieux si vous avez un jardin puisqu'il va falloir installer un abri pour attirer les escargots. Ça peut être une soucoupe en terre cuite ou une planche en bois non traité.

Si vous avez de la chance et que des escargots viennent jusqu'à vous, vous pourrez les photographier et envoyer vos observations sur le site QUBS, pour "Qualité biologique des sols". C'est un gros coup de main aux scientifiques : ce travail de recensement des espèces, ils ne peuvent pas le faire seuls. En plus, la France est un vrai refuge pour les escargots : près de 700 espèces différentes ont été comptabilisées à ce jour, tels que des escargots d'eau, des escargots terrestres ou des limaces. Un tiers de ces espèces présentes en France n'existe nulle par ailleurs.

Malheureusement, certaines sont menacées de disparition comme, par exemple, la "planorbine des mares", "la brillante minuscule" ou la "fausse veloutée des chênes-lièges". Des animaux menacés par l'exploitation forestière, l'urbanisation ou encore l'assèchement des prairies humides ou la pollution. D'autres espèces, restent méconnues.

Près de 40% sont classées dans la catégories "données insuffisantes". On n'en sait pas assez sur leur répartition, sur leurs effectifs. C'est notamment le cas du "Maillotin de Bourgogne" ou de la "Bythinelle trompeuse". Or, ces escargots restent importants pour la biodiversité, ils jouent leur rôle dans la chaîne alimentaire ou la qualité de la couche supérieure du sol.