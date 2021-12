Environnement : les forêts tropicales se régénèrent beaucoup plus vite que prévu, selon des chercheurs

Voilà une nouvelle encourageante pour les défenseurs de la nature : selon des chercheurs français et ivoiriens, la forêt tropicale se régénère plus vite que prévu. Ils se sont en effet demandé combien de temps il fallait pour recréer des zones de forêts tropicales, auparavant coupées pour la culture du soja, du cacao ou des palmiers à huile. Afin d'obtenir une réponse, une équipe internationale de chercheurs, impliquant le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), a analysé 2 200 parcelles de forêt en Afrique et Amérique du Sud. Selon leurs conclusions, publiées vendredi 10 décembre dans la revue scientifique Science, on peut en vingt ans voir la forêt reprendre ses droits.

Pour cela, il faut laisser faire la nature, sans réaliser de plantations. Ces anciennes zones de culture et d'élevage peuvent alors laisser place à une nouvelle forêt tropicale, formée d'arbres aussi hauts qu'un immeuble de cinq étages. En vingt ans, 80% de la fertilité du sol est également restaurée ainsi que 80% de la diversité végétale d’une forêt primaire.

Les plantations volontaires pas forcément utiles

Comment une forêt tropicale peut-elle repousser aussi vite, sans aide ? La complexité de ces bois est restaurée naturellement grâce aux graines restées enfouies dans le sol, explique Bruno Hérault, spécialiste des paysages forestiers tropicaux au Cirad. Elle est aussi restaurée grâce aux graines de la végétation environnante qui peuvent être transportées par le vent ou les animaux. Cela veut dire que les plantations forestières volontaires, souvent coûteuses, ne sont pas forcément utiles, sauf parfois pour gagner du temps parfois.

Cette bonne nouvelle ne doit toutefois pas minimiser l’impact de la déforestation, car s’il ne faut que vingt ans pour retrouver 80% de l’aspect d’une forêt tropicale, il faut attendre au moins cent ans pour que les arbres grossissent et retrouvent leur capacité de stockage initiale du carbone.