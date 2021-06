Environnement : le réchauffement climatique va augmenter le nombre de tempêtes de sable

Une tempête de sable à Santa Cruz de Tenerife aux Canaries, le 23 février 2020. Photo d'illustration. (DESIREE MARTIN / AFP)

Un nouveau nuage de poussière venu du Sahara touche le sud-ouest de la France depuis mardi 1er juin. Il s'agit d'un phénomène régulier puisqu'il y a déjà eu plusieurs épisodes de ce type cette année. Le ciel devient orangé, on trouve du sable jusque sur la neige des Pyrénées. C’est ce qui se passe quand les poussières du Sahara sont poussées par un gros coup de sirocco.

Passage de poussières désertiques sur la France métropolitaine à compter du mardi 1er juin, plus marqué sur le Sud-Ouest puis le Sud.



️Prévisions du modèle #MOCAGE du #CNRM @meteofrance @CNRS_Toulouse pour le contenu total en aérosols désertiques pic.twitter.com/wQo90SyBCL — Vincent Guidard (@vincentguidard) May 31, 2021

Ce vent fort en provenance du sud peut les transporter sur les 3 000 km qui nous séparent du désert africain. Ces tempêtes provoquent une pollution de l’air irritante pour les voies respiratoires, quand elles n’apportent pas aussi des éléments radioactifs restants des anciens essais nucléaires pratiqués dans ce désert, comme cela est arrivé en février dernier. Mais là, cette fois, pas d’inquiétude, les pluies doivent vite les rabattre au sol. Rien à voir avec ce qui s'est passé l'an dernier

Une étude sur la tempête "Godzilla"

Si les coups de sirocco vers le sud de l’Europe sont fréquents, cette grande tempête transatlantique est plus inédite. Il faut se rappeler que ce monstre de sable que l’on a appelé Godzilla a bloqué le trafic aérien aux Canaries et a pollué l’air des Antilles, des Caraïbes et même d’une partie de la Floride pendant plusieurs jours en juin dernier. Des chercheurs de l’université du Kansas viennent justement de publier une étude dans le Bulletin of the American Meteorological Society pour expliquer que le phénomène a été favorisé par plusieurs facteurs atmosphériques concomitants. Un vent appelé le jet africain d’Est a soulevé les poussières vers l’océan, puis l’anticyclone des Açores les a gentiment transportés vers les Caraïbes ou des vents de basse couche ont fini le travail. Un peu comme s’ils s’étaient passé le relai pour emmener ces poussières en grande quantité et à plus de 10 000 km du désert.

Est-ce que ce phénomène peut se répéter avec le changement climatique ? Plusieurs modèles travaillent le sujet et n’arrivent pas encore forcément à la même conclusion. Mais pour ces chercheurs du Kansas, la réduction des précipitations en Afrique de l’Ouest au cours du 20e siècle a favorisé le soulèvement de poussières, le recul de la végétation n'arrange pas les choses. On ne sait pas encore si, dans un climat plus chaud, il y aura plus de pluies dans cette zone parce que l’océan s’évaporera plus ou si, au contraire, il fera plus sec. Mais ils rappellent que Godzilla a été favorisé par un combo atmosphérique qui l’a poussé à traverser l’Atlantique, il peut très bien se passer un phénomène similaire vers l’Europe.