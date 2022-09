Environnement : ce que révèle l'inventaire inédit des végétaux sur Terre

C’est un travail totalement inédit. Des travaux sur la diversité végétale nous offrent un inventaire inédit des végétaux de notre planète. "C’est comme si on dessinait pour la première fois une carte du monde avec le détail des plantes et des arbres qui poussent dans chaque région", explique Bruno Hérault, directeur de recherche au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) de Montpellier et co-auteur de ces publications.

Dans la première étude, 250 scientifiques de 50 pays ont mis en commun les données qu’ils possédaient sur plus d’un million de parcelles de foret, couvrant ainsi 97% de la surface forestière mondiale. Ils ont confirmé que plus on se rapproche de l'équateur, plus il y a d'arbres par hectare. On passe ainsi de 200 arbres par hectare en Amazonie à quatre arbres à 50 degrés au nord ou au sud de l'équateur. Mais leurs travaux permettent surtout de voir qu'il n'y a pas que le climat et la latitude qui influence la densité des forêts. Le relief, la nature et l’acidité du sol et l’impact des activités sont tout aussi importants que le climat.

La diversité végétale peut être concentrée sur des surfaces réduites

Par ailleurs, autre surprise : certaines zones d'Europe renferment autant de diversité végétale que l'Amazonie. En analysant le contenu de 170 000 parcelles de végétation, arbres et plantes, un peu partout sur terre, les auteurs d'une deuxième étude publiée dans Nature communication ont constaté que de tout petits carrés de végétation de 400m2 situés dans les steppes de Sibérie, ou certaines zones alpines présentent un niveau de biodiversité similaire à celui de la forêt amazonienne.

C'est inattendu car jusqu'ici les études (réalisées sur des surfaces plus vastes d'un ou plusieurs hectares) ne permettaient pas de réaliser qu’en Europe, mais aussi en Asie ou en Australie, la diversité végétale peut être concentrée sur d’aussi petites surfaces.

Ce genre de découvertes peut servir d’abord à mieux positionner les parcs et réserves naturelles pour protéger un maximum d'espèces végétales. Ensuite, mieux connaître les règles de biodiversité végétale, mieux comprendre comment différentes espèces végétales plantes peuvent cohabiter dans tel ou tel endroit, c'est aussi très précieux pour végétaliser de nouveaux espaces et s'adapter au changement climatique.