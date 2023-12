Énergie : Emmanuel Macron entend faire de l'hydrogène blanc un défi prioritaire pour la France

Emmanuel Macron doit lancer lundi 11 décembre, à Toulouse, un appel aux industriels pour accélérer la recherche d’hydrogène blanc. Le président de la République entend faire de la recherche de cet hydrogène naturel, un défi prioritaire pour la France. L’hydrogène blanc, c’est l’hydrogène naturellement présent dans le sol. Il peut parfois se former chimiquement en profondeur, dans des conditions de température et de pression particulières, lorsqu'il y a la présence d’eau et de roches riches en fer, ou encore de roches radioactives.

Cette origine naturelle présente beaucoup d’avantages, car aujourd’hui l’hydrogène que nous utilisons est un produit purement industriel. Actuellement, pour récupérer les atomes d’hydrogène, la première solution consiste à casser des molécules d'hydrocarbures, c’est le cas de 95% de l’hydrogène produit aujourd’hui, ce qu'on appelle l’hydrogène gris. Autre possibilité, casser des molécules d’eau par électrolyse, en utilisant de l’électricité renouvelable, on parle alors d’hydrogène vert. C'est dans ce cas de l'hydrogène bas carbone. Mais comme le procédé coûte plus cher, il reste largement minoritaire.

Un seul puits de production d'hydrogène naturel dans le monde



L’hydrogène naturel n’est pas davantage exploité aujourd’hui parce qu’on en est au tout début de la compréhension, des mécanismes qui conduisent à sa formation dans le sol, explique Yannick Peysson responsable du programme de recherche sous sol à l’IFP énergies nouvelles. Aujourd’hui, le seul puits de production d’hydrogène naturel en fonctionnement dans le monde se situe au Mali. Mais cet exemple pousse de plus en plus de pays à rechercher de potentiels gisements. Le France vient notamment d’autoriser un premier permis de recherche d’hydrogène blanc dans les Pyrénées atlantiques et six à huit autres permis d’exploration devraient être délivrés bientôt dans l’hexagone.



L’hydrogène reste quoi qu'il en soit une énergie qui fait rêver. La France compte 150 projets d’industrialisation ou de recherche autour de l’hydrogène. Cet atome peut permettre aux transports ou à l’industrie, de fonctionner de façon beaucoup moins polluante. Si on équipe, par exemple, un train ou un camion d’une pile à hydrogène, ces véhicules avancent, en rejetant uniquement de la vapeur d’eau, et non du CO2. Le vrai problème, c’est donc bien celui de l’origine de cette molécule. Selon la méthode de production utilisée, le bilan carbone d’un kilogramme d’hydrogène varie de 1 à 10.