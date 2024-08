En chemin vers Jupiter, la sonde Juice fait un détour par la Terre pour prendre de l’élan

Du lundi au vendredi à 6h51, 8h21 et 11h26

Le billet sciences Anne Le Gall Du lundi au vendredi à 6h51, 8h21 et 11h26

(MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SCIENCE PHOTO LIBRARY RF / VIA GETTY)

Après avoir survolé la Lune dans la nuit, la sonde de l'Agence spatiale européenne Juice va tourner autour de la Terre mardi 20 août, un moyen de reprendre de l'élan dans son long voyage vers Jupiter. C'est ce que l'on appelle l'assistance gravitationnelle. La sonde Juice va utiliser la force d'attraction de la Lune et de la Terre pour changer de trajectoire. En se rapprochant de la Terre, Juice va ralentir puis repartir vers Vénus. Elle sera même visible depuis la Terre par les astronomes amateurs vivant en Asie du Sud-Est.

C'est comme une partie de billard céleste à un peu plus de 6 000 kilomètres au-dessus de nos têtes, le tout piloté attentivement depuis le centre de contrôle de l'ESA en Allemagne. Une mission délicate puisqu’une petite erreur de trajectoire peut entraîner l'échec de la mission. De plus, dans le milieu du spatial, c'est une première, car il s'agit là d'une double assistance gravitationnelle, à la fois lunaire et terrestre.

Pourquoi ne pas aller directement vers Jupiter

Juice a quitté la Terre en avril 2023 depuis Kourou en Guyane, à bord d'Ariane 5 et le voyage vers Jupiter est très long, près de 800 millions de kilomètres. Il aurait fallu embarquer à bord énormément de carburants et aussi utiliser une fusée gigantesque pour lancer cette sonde. Ça aurait nécessité 60 tonnes de carburants or l'engin spatial ne peut en transporter que 3.

L'assistance gravitationnelle est donc un moyen de faire des économies de carburants. Et Juice ne va pas s'en priver. Elle va effectuer d'autres manœuvres de ce type en août 2025 autour de Vénus, puis retour par chez nous deux fois en 2026 et 2029. Si tout va bien, l’arrivée du côté de Jupiter est prévue dans 7 ans, soit en 2031.

Que va faire Juice autour de Jupiter ?

En fait, ce n'est pas vraiment Jupiter qui l'intéresse mais plutôt ses lunes. Europe, Ganymède et Callisto gravitent autour de la géante gazeuse et leur particularité, c'est qu'il s'agit de lunes glacées. Elles sont en effet recouvertes de glace avec des océans sous cette couche de glace. C'est le sous-sol de ces lunes de Jupiter que Juice et ses instruments scientifiques vont observer avec à la clé, peut-être, rêvons un peu, des traces de vie extraterrestre.