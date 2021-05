Covid-19 : quelle est la meilleure combinaison de vaccins en cas de troisième dose ?

Au vaccinodrome de Dijon, le 28 avril 2021 (CÉDRIC HERMEL / FRANCE-BLEU BOURGOGNE)

C'est un essai porte bien son nom. Il s’appelle Cov Boost et doit permettre de savoir quelle est la meilleure façon de "booster" notre immunité contre le Covid. Le centre de recherche biomédicale de l’université de Southampton recrute près de 3 000 adultes de plus de 30 ans qui ont déjà reçu deux doses de Pfizer ou d’AstraZeneca entre décembre et janvier dernier.

Il va ensuite tester sur chaque volontaire une troisième injection d'un des sept vaccins les plus avancés. Soit Pfizer ou AstraZeneca, soit du Moderna, du Janssen ou du Novavax, mais aussi des produits qui sont encore en phase 3 dans leur premier essai clinique comme le Curevac et le Valneva. Ensuite les chercheurs analyseront quelle combinaison de sérums est la plus efficace.

Remonter l'immunité avant l'hiver

Le professeur Saul Faust, le directeur de l’essai, explique au journal The Guardian qu’il teste les vaccins existants surtout pour voir à quel niveau une troisième dose remonte le taux d’anticorps de personnes déjà vaccinées. Et même si ces vaccins n’ont pas été spécialement conçus pour affronter le nouveau variant indien, ils peuvent permettre de limiter l’infection s’il venait à devenir majoritaire dans la population.

Mais il s’agit surtout de pouvoir faire des recommandations sur le meilleur bénéfice/risque en cas de troisième dose. Des recommandations qu'ils espèrent pouvoir formuler dès la fin août pour avoir le temps de se préparer à l’hiver prochain, quand nous vivrons plus à l’intérieur et que la saison des virus respiratoires reprendra.

La troisième dose, déjà une réalité pour certains

Les patients immunodéprimés obtiennent déjà un troisième rendez-vous de vaccination. La Direction générale de la Santé l’a déjà recommandé le mois dernier pour les personnes qui ont eu une transplantation d’organe, de moëlle osseuse, celles sous dialyse ou sous traitement immunosuppresseur.

Si une étude du CHU de Strasbourg montre que la protection des vaccins peut aller jusqu'à 13 mois, cela peut durer moins longtemps pour des personnes au système immunitaire fragile ou âgées. Mais celles qui reçoivent aujourd'hui une troisième dose sont piquées avec le même vaccin que leurs deux premières injections. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont annoncé des résultats encourageants des trois doses de leur produit pour remonter l'immunité de ces personnes. L’essai britannique Cov Boost permettra de pouvoir comparer les vaccins entre eux.