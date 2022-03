Covid-19 : moins de 3% des enfants affectés par un Covid long en Grande-Bretagne

Près de 3% des 11-18 ans sont touchés par des symptômes du Covid qui perdurent longtemps après la maladie au Royaume-Uni. C’est une étude menée à grande échelle par trois organismes : l’École de médecine tropicale et d’hygiène de Londres, l’Agence sanitaire britannique et l’Office des statistiques. Ils ont analysé plus de 6 000 questionnaire soumis aux directeurs d'école et de collèges, aux parents ou aux enfants. Résultat : seulement 1% des enfants âgés de 5 à 11 ans souffraient d’un Covid long et 2,7% des 11-18 ans. Tous ces enfants et adolescents n’ont pas été hospitalisés, ils ont contracté une forme plutôt bénigne de la maladie.

Pour définir le Covid long, les auteurs de l'étude ont retenu trois critères : il faut avoir un test positif, des symptômes continus sur une période d’au mois 12 semaines et être affecté dans sa vie quotidienne par ce ou ces symptômes. Dans la liste, il y a maux de gorge, palpitations, boutons, diarrhée, mauvaise humeur, perte du goût, de l’odorat, de la mémoire. En tout, 28 symptômes sont référencés.

Peu d'enfants affectés par un Covid long

La perte de goût et d'odorat sont des critères essentiels. C’est tout l’interêt de croiser plusieurs critères, notamment celui de l’impact sur la vie quotidienne, car les Britanniques se sont aperçus que la fatigue ou les maux de tête récurrents étaient assez fréquents, y compris chez des enfants qui n’avaient pas attrapé le Covid. Les seuls symptômes significatifs qu'ils ont décelé uniquement chez les enfants positifs, c’est la perte du goût et de l’odorat, combinés ou non.

Conclusion de l’un des auteurs de cette étude, le professeur Russell Viner, cité par le Quotidien du médecin : "Nous avons toujours su qu'il existe peu d’enfants et d’adolescents affectés par un Covid long, Ces données sont très utiles pour confirmer qu'il s’agit d'un petit groupe rassurant."

Un lien entre santé mentale et Covid long

Ces chercheurs anglais ont observé un lien entre santé mentale et Covid long en particulier chez les élèves du primaire entre 4 et 11 ans. Près d’un tiers de ceux qui ont été affectés par un Covid long souffraient aussi d’un trouble mental : hyperactivité, problème de comportement, troubles émotionnels. Mais comme les enfants concernés n’ont pas été vus avant d’avoir le Covid, les chercheurs n’ont pas pu déterminer si le trouble mental est une cause ou un effet du Covid long.