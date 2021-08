Covid-19 : le risque d'attraper le virus dans la mer ou en piscine est limité

Des baigneurs à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Photo d'illustration. (VALÉRIE MENUT / RADIO FRANCE)

Depuis un peu plus d'un an, des scientifiques de l’Ifremer traquent le coronavirus dans la mer et depuis un an, ils ne trouvent rien en France. Le Sars-CoV-2 n’est présent ni dans l’eau de mer sur les trois façades maritimes françaises, ni dans les coquillages collectés, des huîtres et des moules notamment. Ce qui paraît certain, que c'est que la présence du virus dans les eaux usées, qui sont traitées, puis rejetées n'a pas d'incidence sur l'eau de mer. Donc pas de transmission massive.

Prenons un exemple concret : si un voisin de baignade tousse dans l'eau, est-ce que le virus peut nous atteindre avec une vague ? Les scientifiques ne savent pas si le virus survit longtemps dans l'eau de mer. Quoi qu'il arrive, il y aura un effet dilution important. Ce sera une gouttelette de virus dans un océan en quelque sorte. Même chose dans un grand lac par exemple. Donc le risque zéro n'existe pas, mais là on voit que ce risque de contamination est extrêmement faible.

Dans le doute, si on est malade, on ne va pas se baigner pour ne contaminer personne. Si on a peur d'être contaminé, on s'éloigne des autres baigneurs. Même chose dans les bassins d'eau douce qui sont restreints, pas très grands, les étangs, les petits lacs où il y a du monde et où l'eau n'est pas traitée. Là, éventuellement, le virus aura du mal à se diluer.

En piscine, le chlore tue le virus

Pour ce qui est des piscines : nagez tranquilles ! Des chercheurs britanniques ont réalisé une expérience. Ils ont mélangé de l'eau de piscine avec le virus. Résultat, le chlore de l’eau de piscine tue le virus du Covid en trente secondes. Cette étude de l’Imperial College de Londres confirme les recherches menées jusqu'à présent.

Si on se contamine, en fait, c'est autour de la piscine, en partageant un paquet de bonbons ou de gâteaux entre copains, ou tous agglutinés en intérieur, dans les vestiaires par exemple.