Covid-19 : davantage de vaccins pour les 65-75 ans dans les prochaines semaines

Il y a comme un vide vaccinal pour la tranche d'âge entre 65 et 75 ans, si elle n'a pas de pathologies lourdes. En effet, les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont réservés aux plus de 75 ans, aux Ehpad, aux personnels soignants ou aux personnes avec des comorbidités comme des cancers ou des personnes sous dialyse. En revanche, l’AstraZeneca est réservé aux plus jeunes, entre 50 et 64 ans. Pourtant les 65-75 ans ont deux à trois fois plus de risque d’être hospitalisés que les 40-44 ans, selon les données de santé publique France. Le vaccin de la firme Johnson & Johnson pourrait combler ce vide. L'Agence américaine des médicaments (FDA) vient de l'autoriser en urgence pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Commercialisé sous la marque Janssen, le Johnson & Johnson est un vaccin à vecteur viral, c’est-à-dire qu’il utilise un autre virus peu violent mais codé avec des informations sur le coronavirus pour qu’il apprenne à notre système immunitaire à le reconnaître et à s’en défendre. Lors des essais cliniques, il a été administré à deux groupes : un de personnes jeunes et un autre de plus de 65 ans. Selon la FDA, il est efficace à 85,9 % contre les formes graves du Covid-19 et à 66% contre les formes symptomatiques.

Gros avantage : le vaccin Johnson & Johnsonne ne s'injecte qu'en une seule dose et peut se conserver dans un réfrigérateur classique. Seul bémol, les essais ont montré une efficacité de 57% contre le variant sud-africain. Mais des tests sont déjà en cours pour le rendre plus robuste, et plus longtemps également.

On attend ce mois-ci l’avis de l’agence européenne du médicament (EMA) et en France, ce sera la Haute autorité de santé qui aura le dernier mot. La France compte sur une commande de 2,7 millions de doses par mois à partir d'avril, pour 30 millions de doses en tout.

Le vaccin AstraZeneca administré aux plus de 65 ans ?

Une étude écossaise montre que sur plus d’un million de personnes vaccinées, le vaccin AstraZeneca réduit les formes sévères de covid de 94%, toutes tranches d’âge confondues, y compris chez les plus de 80 ans. Pour l’instant, il ne s’agit que d’une étude préliminaire mais à partir des données des services de santé du pays qui a vacciné 21% de ses habitants. Si elle se confirme, cela peut revoir la donne pour le vaccin AstraZeneca. La Haute autorité de santé ne l'a pas recommandé aux plus âgés parce qu'il n'y avait pas de patients de plus de 65 ans dans les essais cliniques du fabricant. Mais aujourd'hui qu'il est largement distribué au Royaume-Uni ou en Israël, de nouvelles données affluent sur son efficacité chez les plus âgées. De quoi ouvrir, cette possibilité vaccinale aux 65 ans et plus, très bientôt. SelonLe Journal du Dimanche, le ministère de la Santé a saisi à la Haute autorité de Santé sur la question.